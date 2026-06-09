Aeroméxico lidera el vuelo hacia la descarbonización aérea de América Latina

AEROMÉXICO - CEDIDA

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

De acuerdo con cifras oficiales del Global Carbon Budget, las emisiones globales por dióxido de carbono sobrepasaron los 37 mil millones de toneladas en 2024, provocando un impacto significativo en la biodiversidad y la temperatura del planeta.

Frente a este escenario, cada vez más empresas están integrando estrategias de sostenibilidad no solo como parte de un compromiso ambiental, sino también como un factor estratégico para la competitividad y la rentabilidad de futuros mercados.

Tal es el caso de Aeroméxico, que busca posicionarse como uno de los principales impulsores de la descarbonización del sector aéreo en América Latina, implementando acciones e iniciativas para alcanzar las Cero Emisiones Netas al 2050.

Como parte de este objetivo, la aerolínea anunció recientemente la consolidación de una alianza sin precedentes en América Latina de la mano de Grupo Bimbo, a través de la cual buscará impulsar el uso de Combustible Sostenible de Aviación (SAF) tanto en México como en toda Latinoamérica.

El acuerdo contempla que Grupo Bimbo realice la compra de SAF a través de Aeroméxico, para que posteriormente la aerolínea pueda utilizarlo en sus operaciones.

Con ello, ambas organizaciones lograrán reducir su impacto ambiental desde distintos frentes: Aeroméxico con la disminución de emisiones de Alcance 1 asociadas al transporte aéreo y Grupo Bimbo con emisiones de Alcance 3, relacionadas a viajes de negocio.

Actualmente, América Latina se encuentra en una fase temprana, pero estratégica para promover el uso de SAF. La región cuenta con una amplia disponibilidad de materias primas como residuos agrícolas, aceites usados y biomasa, mismos que son elementales para la producción de este recurso alternativo, el cual logra reducir en 90% las emisiones de efecto invernadero, en comparación con la turbosina.

Desde 2011, Aeroméxico ha venido incorporando alternativas sostenibles en sus operaciones. Según datos de la compañía, el consumo de SAF pasó de 10 mil litros en 2021 a más de 4.1 millones de litros en 2025. Gracias a esta y otras iniciativas, la compañía reportó una reducción neta de 11.49% en la intensidad de sus emisiones durante el año pasado vs 2019.

Adicional, como parte de su estrategia de descarbonización, la aerolínea bandera de México cuenta con una estructura basada en tres ejes prioritarios para alcanzar sus objetivos hacia 2050:

Eficiencia operacional

Donde se establece la meta de conformar el 74% de su flota operativa con aeronaves de última generación para 2030. Además de alcanzar la reducción de 30% de emisiones en tierra a través del uso de energías renovables e implementación de estrategias de eficiencia de combustible.

Viajar de manera sostenible

Involucrando a pasajeros, clientes corporativos y aliados en experiencias de vuelo sostenibles, así como participando proactivamente en la prevención del tráfico ilegal de vida silvestre y la reducción de plásticos de un solo uso a bordo.

Adopción de energías alternativas

Centrada en impulsar el uso de SAF en sus operaciones.

Mientras la industria aérea global busca avanzar hacia una operación más sostenible, la incorporación de combustibles alternativos y alianzas estratégicas son factores clave para acelerar esta transición.

Es en este escenario, y bajo la convicción de que la sostenibilidad operativa y la responsabilidad ambiental deben avanzar de la mano, que Aeroméxico lidera el vuelo hacia la descarbonización del transporte aéreo en América Latina, una región con el potencial de transformarse en uno de los principales puntos de producción y consumo de SAF a nivel mundial.