Aeroméxico se prepara para atender una alta demanda de pasajeros este verano

Un avión de Aeroméxico - AEROMÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

De acuerdo con datos oficiales emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, este verano la capital mexicana se prepara para recibir a más de 5.5 millones de turistas como parte de los diferentes partidos de futbol que se celebrarán en la región.

Millones de aficionados de diferentes partes del mundo ya comienzan a preparar sus itinerarios y adquirir sus boletos para vivir uno de los eventos deportivos más importantes del año, en el que México será uno de los países anfitriones.

Es bajo este contexto que, Aeroméxico, la aerolínea bandera de este país, se prepara para fortalecer su red de conectividad y facilitar el traslado de pasajeros hacia 15 de las 16 ciudades que participarán en este torneo.

Desde la Ciudad de México

Guadalajara, MEX

Monterrey, MEX

Vancouver, CAN

Toronto, CAN

Boston, USA

Dallas, USA

Houston, USA

Los Ángeles, USA

Miami, USA

Nueva York, USA

Filadelfia, USA

San Francisco, USA

Seattle, USA

Desde Guadalajara

Ciudad de México

Los Ángeles

Seattle*

Ruta de temporada del 25 de junio al 16 de agosto

Desde Monterrey:

Ciudad de México

Atlanta

Nueva York*

Ruta de temporada del 11 de junio al 30 de agosto

Hacia Atlanta desde:

León (BJX)

Querétaro

Además, este 2026 la conectividad entre Europa y México se verá fortalecida gracias a la implementación de dos rutas de temporada operadas por Aeroméxico: Ciudad de México – Barcelona y Monterrey – París, con ello la compañía incrementará en un 11% su oferta de asientos al Viejo Continente durante el verano, en comparación con el año anterior.

De igual manera, todos los pasajeros provenientes de Europa y otras regiones del mundo podrán aprovechar su estancia en México para visitar algunos de los principales destinos domésticos a los que Aeroméxico vuela, tales como Oaxaca, Cancún, Mérida, Los Cabos, Puerto Vallarta, entre otros, facilitando así el traslado de pasajeros al interior de la República Mexicana y entre las sedes mundialistas.

En un contexto donde la conectividad aérea juega un papel importante para asegurar el éxito logístico de este evento deportivo, Aeroméxico aterriza no solo con una amplia red de rutas, sino también con importantes mejoras en su infraestructura y experiencia al cliente, entre las que destacan las siguientes acciones:

Trabajos de remodelación en su principal HUB

Para mejorar la experiencia de sus clientes en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeroméxico ha completado la remodelación de diferentes espacios para el check-in y documentación de equipaje. Recientemente, abrió las puertas de su renovado Salón Premier Nacional y próximamente realizarán la inauguración del Salón Premier Internacional, los cuales adoptan un concepto donde el confort, la exclusividad y la calidez se unen para brindar momentos únicos.

Conectividad sin fronteras

Compartir los mejores momentos sin importar dónde te encuentres es posible con la más reciente e-SIM de Aeroméxico, la cual ofrece planes para mantenerte conectado en más de 150 países, incluyendo México, Estados Unidos y Canadá.

La mejor red de destinos, el mejor servicio y una flota moderna, son los elementos que Aeroméxico llevará a la cancha, para transportar a sus pasajeros con la seguridad, puntualidad y calidez que los distingue.