Alcalá.- El estreno de la versión de 'El alcalde de Zalamea' de Alonso de Santos levanta el telón de Clásicos en Alcalá

ALCALÁ DE HENARES, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. Clásicos en Alcalá que organizan la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares- inaugura este viernes su XXIII edición con el estreno absoluto de la versión de ‘El alcalde de Zalamea’, la célebre obra de Calderón de la Barca, bajo la dirección de José Luis Alonso de Santos.

La nueva adaptación del clásico madrileño que firma el dramaturgo vallisoletano podrá verse por primera vez este viernes a las 20.00 horas en el Teatro Salón Cervantes de la ciudad complutense.

El estreno volverá a subir a las tablas el sábado a las 21.00 horas, dentro de una cartelera que propone para este viernes, además, el concierto ‘Músicas del mundo’, de Madrid Sinfónica Décimo Arte y Aemboes (20.30h en el Auditorio Paco de Lucía), y el espectáculo de calle ‘Pájaros en la Cabeza, clásicos en el corazón’, de la compañía alcalaína Generación ARTes y con dirección de Rodrigo Puertas (21.45h en el casco histórico).

Ya el fin de semana será el turno de ‘Elecciones y divorcios’, un clásico de Miguel de Cervantes con producción de Fundación Teatro La Abadía que se podrá ver en el Corral de Comedias (15 y 16 de junio a las 19.30 horas), mientras que el otro escenario principal, el del Cervantes, recibirá el show de danza de LaMov Ballet ‘Don Juan’ (16 de junio a las 20 horas).

COMPAÑÍAS LOCALES Y MÁS

Clásicos en Alcalá también levanta el telón este fin de semana para el talento local, con las funciones de ‘La Carátula’, de la compañía Maru-Jasp (día 15 a las 11 y 12 horas en el Hospital Antezana), y ‘Lo que el Quijote no cuenta’, de Teatro Independiente Alcalaíno (15 y 16 a las 19.00 en Gilitos).

Habrá también más oferta musical con ‘Lookingback over Siglo de Oro’, repertorio vocal de canciones del barroco español (sábado 15 a las 20.30 horas en la Capilla de San Ildefonso), a la vez que las calles del centro no dejarán de vibrar con espectáculos como ‘Cornudo y cantando’, de The T4 Band (sábado 15 a las 10.30 y 11.45 horas), ‘Diabladas bolivianas’ (domingo 16 a las 11.45), y ‘Meninas’ (domingo a las 22.00).

Como novedad, el certamen estrena esta edición un photocall formado por las letras gigantes de ‘Clásicos en Alcalá’, que estará localizado en la plaza de Cervantes hasta la finalización del festival, el próximo 7 de julio, y en el que cualquier visitante podrá realizar fotografías, vídeos y encuentros.

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para los espectáculos de pago del festival pueden adquirirse en las páginas web clasicosenalcala.net y culturalcala.es así como en la taquilla del Teatro Salón Cervantes. El precio oscila entre los 4 y los 16 euros, con descuentos especiales del 25% para estudiantes, desempleados, personas con tarjeta amigos del Cervantes o del Teatro La Abadía.