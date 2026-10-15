El alcalde de Madrid y CEAPI entregan los premios ‘Madrid, Capital de Iberoamérica’

Alejandro Roemmers, Carlos Vargas Loret de Mola, Núria Vilanova, José Luis Martínez-Almeida y Miguel Henrique Otero - Cedida

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS)

La segunda edición de los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica, organizados conjuntamente por el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), se ha celebrado este jueves en los Jardines de Cecilio Rodríguez. Durante el acto, presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, se ha hecho entrega del reconocimiento a Carlos Vargas Loret de Mola, empresario peruano y CEO de Andino Investment Holding; Alejandro Roemmers, empresario, escritor y mecenas argentino; y Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional.

Durante la ceremonia, José Luis Martínez-Almeida ha destacado el papel de Madrid como punto de encuentro de Iberoamérica y su creciente proyección internacional. En este sentido, el alcalde ha afirmado que “es un día especial para la ciudad de Madrid porque se celebra la segunda edición de estos premios. Quiero agradece a CEAPI que nos vuelva a elegir como socio y aliado en el fortalecimiento de los lazos entre España y América Latina. Estoy seguro de que esta relación entre el Ayuntamiento y CEAPI va a tener continuidad”.

Del mismo modo, el alcalde de Madrid ha recalcado que “América latina y Madrid tenemos un grandísimo futuro por delante, sobre todo porque en los tiempos en los que vivimos, las personas no eligen vivir en Estados sino en ciudades, y cada vez vamos a tener más relevancia, como ya está pasando”.

Ha concluido su intervención agradeciendo a los premiados “lo que han hecho por la ciudad de Madrid. Estoy seguro de que vamos a seguir haciendo”.

Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, ha puesto en valor la contribución de los tres premiados al fortalecimiento de las relaciones entre Madrid e Iberoamérica desde ámbitos tan diversos como la empresa, la cultura y el periodismo. “Para CEAPI estos premios constituyen una oportunidad para que los empresarios Iberoamericanos renovemos nuestro compromiso de hacer de Iberoamérica un sugestivo proyecto de convivencia en común. Y lo hacemos cumpliendo nuestro lema de creer, crear y crecer en Iberoamérica”, ha señalado.

El acto ha contado también con la intervención de Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española y socio de CEAPI, quien ha sido el encargado de pronunciar la laudatio de los tres galardonados, destacando sus respectivas trayectorias y su contribución a la sociedad iberoamericana. Durante su intervención, Cebrián ha felicitado “al alcalde y a Núria por dar estos premios que nos permiten contribuir al iberoamericanismo de Madrid”. Asimismo, ha resaltado que “a parte de las diferentes categorías, da la casualidad de que los tres premiados de hoy son grandes empresarios que han hecho muchísimo por este país”.

Los premiados

En la categoría de Iniciativa Empresarial, el galardón ha sido concedido a Carlos Vargas Loret de Mola, empresario peruano y CEO de Andino Investment Holding, por su trayectoria al frente de un grupo empresarial con presencia en Perú, México y España y especializado en infraestructuras, logística, servicios financieros y desarrollo inmobiliario. Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su presencia en Europa con el desarrollo de su primera terminal de carga aérea en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la incorporación de Andino Inversiones Global a BME Growth —un mercado alternativo de financiación—, posicionando a Madrid como un punto estratégico para el acceso de empresas iberoamericanas al capital europeo.

Al recoger el galardón, Carlos Vargas Loret de Mola ha agradecido el reconocimiento y ha destacado “para mí, para mi empresa y la gente que trabaja conmigo -más de 300 personas- es un honor y un gusto estar acá hoy, y añadir un granito de arena a este trabajo que está haciendo CEAPI que es unir España con Iberoamérica”.

En la categoría de Iniciativa Cultural, ha sido distinguido Alejandro Roemmers, empresario, escritor y mecenas argentino, por su destacada trayectoria y su compromiso con la promoción de la cultura, la literatura y el desarrollo humano. Poeta y autor reconocido internacionalmente, ha impulsado numerosas iniciativas de difusión literaria y acceso a la cultura como presidente de la Fundación Argentina para la Poesía. Su estrecha vinculación con Madrid, ciudad en la que vivió durante su adolescencia y que inspiró parte de su obra, se ha reforzado con diversas iniciativas culturales y con la elección de la capital española para presentar internacionalmente algunas de sus obras.

Durante su intervención, Alejandro Roemmers ha dedicado unas palabras al alcalde de Madrid y a CEAPI: “recibid toda mi admiración por impulsar espacios en los que el diálogo, la cultura y las relaciones humanas nos recuerdan todo lo que compartimos y todo lo que todavía podemos construir juntos”. Asimismo, ha destacado que “para quienes venimos de Iberoamérica, Madrid representa también un puente entre dos orillas. Un lugar donde nuestras trayectorias se cruzan, donde nuestras culturas dialogan y donde descubrimos que, a pesar de las distancias y de nuestras diferencias, existe algo esencial que nos une. Ese vínculo tiene un nombre: la lengua española”.

En la categoría de Conexión y Comunicación, el premio ha recaído en Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, por su destacada trayectoria al frente de uno de los medios de comunicación más reconocidos de Venezuela y por su compromiso con el periodismo independiente. Bajo su liderazgo, el diario fue pionero en América Latina en su transformación digital y diversificó su actividad editorial. Desde Madrid, donde reside y continúa desarrollando su labor profesional, ha consolidado El Nacional como un referente informativo para Venezuela y la comunidad iberoamericana, contribuyendo a reforzar el papel de la capital española como espacio de encuentro y conexión para los profesionales y medios de comunicación de la región.

Miguel Henrique Otero ha agradecido el reconocimiento y ha señalado: “Tengo que agradecerle a España lo que ha hecho por todos los venezolanos, acogiendo a más de 500.000 venezolanos que huyeron del régimen”.

Premios Madrid, Capital de Iberoamérica

Estos galardones nacen con el objetivo de reconocer a personalidades e iniciativas empresariales, culturales y periodísticas que han contribuido a estrechar los lazos de Madrid con Iberoamérica en diferentes ámbitos. En esta ocasión, el premio se ha concedido en las categorías Iniciativa Empresarial, Iniciativa Cultural y Conexión y Comunicación.

Al acto de entrega asistieron Inmaculada Sanz, vicealcaldesa, portavoz y concejala delegada del área de Seguridad y Emergencias; Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la UCCI, y Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.

Así como los embajadores de la República del Paraguay en España, Justo Pastor Apodaca Paredes; de la República Oriental de Uruguay en España, Abram Bernardo Greiver del Hoyo; y de El Salvador en España, Julieta Anabella Machuca.

El jurado, que adoptó sus acuerdos por unanimidad, está presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien delegó su voto en la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, y por Núria Vilanova, presidenta de CEAPI. Asimismo, está integrado por Andrés Allamand, secretario general iberoamericano (SEGIB); Engracia Hidalgo Tena, concejala delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid; Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la UCCI; Juan Antonio Coloma, embajador de Chile en España; León de la Torre, director de Casa de América; Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española y socio de CEAPI; y Antonio Fernández Galiano, presidente del Consejo Asesor de ATREVIA y socio de CEAPI.