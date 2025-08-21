Alejandro Fernández actúa este viernes en Santander

Las localidades VIP llevan agotadas varios días y las que quedan se pueden comprar desde 55 euros

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantante mexicano Alejandro Fernández actuará este viernes, 22 de agosto, en la Virgen del Mar, en Santander, con las últimas entradas disponibles a partir de 55 euros.

Fernández recala en la capital cántabra con su gira internacional 'En Vivo', con un concierto de más de dos horas en el que, junto con músicos y mariachis, interpretará algunos de los temas más populares de su dilatada carrera que abarcan toda su historia como artista, incluyendo un homenaje a su padre, Vicente Fernández, según ha informado la organización.

Las últimas entradas disponibles están a la venta en la página www.conciertosdecantabria.com y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos de toda España como en la web www.elcorteingles.es/entradas.

La entrada general está a la venta desde 55 euros más gastos de gestión y permite el acceso a la zona general del recinto. Las entradas VIP están agotadas desde hace días.

La apertura de puertas del recinto situado junto a la playa de la Virgen del Mar de Santander se producirá a partir de las 20.30 horas y el concierto de Alejandro Fernández comenzará a las 22.30.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

El artista, conocido popularmente como 'El Potrillo', ha vendido más de 35 millones de discos en el mundo y ha obtenido innumerables premios y nominaciones. Entre otros, ha ganado cuatro Grammys Latinos, el más reciente en la categoría de Mejor Álbum con 'Te llevo en la sangre'.

Además, ha logrado múltiples números 1 en las listas de ventas de México, Estados Unidos, España y varios países de América Latina.

Ha llevado su propuesta musical y sus raíces mexicanas a los escenarios más importantes del planeta y ha realizado colaboraciones con grandes artistas, como Beyoncé, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Marc Anthony, Rod Stewart o Plácido Domingo, entre otros muchos.

'El Potrillo' tiene más de 15 millones de oyentes mensuales y más de siete millones de seguidores en Spotify.