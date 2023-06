Alejandro Sanz.- Alejandro Sanz abandona Universal Music y ficha por Sony Music Entertainment

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Sanz es nuevo artista de Sony Music Entertainment, según informa la discográfica, tras abandonar el grupo de Universal Music. De esta manera, el cantante se suma a una compañía que cuenta con artistas de la talla de Adele, AC/DC, Beyoncé o C. Tangana, entre otros.

El cantante y compositor ha hecho un alto en el camino de su gira 'Sanz en Vivo' para cerrar este acuerdo. En la firma, Alejandro Sanz ha compartido su alegría al visitar la sede de la empresa en Madrid.

"Feliz de unirme a la familia de Sony Music, una compañía en la que tengo muchos amigos, con los que comparto el amor por la música. Estoy seguro de que juntos nos vamos a divertir haciendo lo que más nos gusta", ha afirmado Alejandro Sanz.

La compañía ha asegurado que continuarán desarrollando el "legado" y la proyección internacional de un artista "inigualable". El CEO de Sony Music, Afo Verde, se ha mostrado muy feliz ante el sueño compartido que supone para ambos esta nueva etapa en la carrera del artista.

"Estamos muy honrados y emocionados de darle la bienvenida a Alejandro a Sony Music y deseamos profundamente que esta sea una etapa muy feliz en su vida. Será, sin duda, un lujo para todos nosotros trabajar desde hoy con un artista maravilloso, y no solo por su excelencia profesional, sino también por su calidad humana", ha indicado.

Por su parte, el presidente de Sony Music Iberia, José María Barbat, ha compartido que el fichaje de Alejandro Sanz le hace una enorme ilusión "porque se trata de uno de los artistas latinos de origen español con el palmarés más brillante que uno se pueda imaginar".

"He podido ser testigo de excepción de su carrera. He visto de cerca su relación con Niña Pastori, con Malú y con Dani Martín, he participado de su colaboración con Alicia Keys, pude comprobar su contribución al fenómeno Rosalía, cuando fue nombrado Person of the Year en los Grammy y eso lo hace todavía más grande a mis ojos, porque me permite saber que además de un talento descomunal, Alejandro es una persona maravillosa", ha valorado.

El cantante debutó en 1991 con 'Viviendo deprisa' y desde entonces, como destaca Sony, se ha convertido en uno de los artistas más conocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos, todos sus álbumes han obtenido la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Además, ensalzan que es el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 25 Latin Grammy y 4 Grammy. A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha colaborado con diferentes artistas de renombre de todas partes del mundo, incluyendo intérpretes como Alicia Keys, Shakira, Destiny's Child, Camila Cabello, Laura Pausini, Camilo, Marc Anthony, Nicky Jam, Alejandro Fernández, Ivete Sangalo, Eros Ramazotti, entre otros.