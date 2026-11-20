El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, anuncia un concierto de Alejandro Sanz en julio de 2027 - EUROPA PRESS

CÁCERES 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Sanz recalará en Cáceres el 17 de julio de 2027, dentro de su gira internacional '¿Y ahora qué+?, con un concierto en el estadio Príncipe Felipe donde espera reunir a entre 12.000 y 15.000 personas, en lo que será su única parada en Extremadura y una de las doce citas que confirman su nueva gira nacional el año que viene.

El anuncio lo ha realizado este viernes el alcalde de la capital cacereña, Rafael Mateos, que ha explicado que el ayuntamiento lleva trabajando más de un año para poder traer al artista, muy vinculado a la provincia ya que tiene una finca en la comarca de La Vera donde pasa gran parte de su tiempo.

Mateos ha destacado la dimensión internacional del artista y el momento especialmente importante que está viviendo, después de recibir el Latin Grammy 2026 al Mejor Álbum Pop Contemporáneo por '¿Y ahora qué+?'. "Un artista como Alejandro Sanz, que acaba de recoger este reconocimiento y que ha agotado entradas en prácticamente todos los conciertos de su última gira, recala en Cáceres", ha resaltado.

RECINTO DE HISTÓRICOS CONCIERTOS

El concierto tendrá como escenario el estadio Príncipe Felipe, un recinto que ha acogido históricamente grandes acontecimientos musicales en otras épocas como Extremoduro o Dire Straits, y que ahora pretende volver a hacer historia con Alejandro Sanz, un artista que no ha actuado nunca en Cáceres.

Mateos ha agradecido la implicación de las personas que han hecho posible esta cita, como el promotor musical Carlos Lobo, "por entender desde el minuto uno que yo quería que Alejandro Sanz actuara en Cáceres", y de Carlos Ordóñez, presidente del CP Cacereño, "por abrir de par en par su casa y colaborar en todas las gestiones para adaptar el estadio como escenario de un concierto de este nivel".

El regidor cacereño ha insistido en que no ha sido sencillo traer al artista a la ciudad pero ha recalcado la apuesta del equipo de Gobierno por "pensar en grande" y, sobre todo, "hacer esas ideas realidad". Para ello, el ayuntamiento aportará una ayuda económica que no ha determinado Mateos, como también se aporta a otros conciertos o festivales de la ciudad a modo de "inversión", ha dicho el alcalde, porque "el retorno que va a tener para la ciudad es mucho mayor".

A la pregunta de por qué se ha apostado concretamente por Alejandro Sanz, ha respondido que "es uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional" y se sabe que "el público de Cáceres en muchas ocasiones se tiene que desplazar a Madrid, a Sevilla, o a Bilbao cuando Alejandro hace gira nacional", por lo que había interés por su concierto en la ciudad.

'¿Y AHORA QUÉ+?'

Así, la gira '¿Y ahora qué+?' llegará a España después de arrancar su calendario internacional con dos conciertos en Estados Unidos, en Nueva York y Miami.

Alejandro Sanz afronta este nuevo recorrido tras una gira internacional de 76 conciertos y 69 actuaciones con todas las entradas agotadas, según los datos facilitados por la organización, que han confirmado la extraordinaria respuesta del público en los distintos países por los que ha pasado.

El artista acaba de sumar un nuevo Latin Grammy a su palmarés, el correspondiente a Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Con este reconocimiento alcanza los 25 Latin Grammys y cuatro premios Grammy estadounidenses a lo largo de su carrera, consolidándose como una de las grandes figuras de la música en español.

La gira española de 2027 contempla doce actuaciones entre junio y julio en Tenerife, Sevilla, Zaragoza, Vigo, Granada, Fuengirola, Córdoba, Cáceres, Benidorm, Almería, Matalascañas y Chiclana de la Frontera.