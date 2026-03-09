Alejandro Sanz termina su gira en Latinoamérica colgando el cartel de 'todo vendido' en cinco países

Archivo - El cantante Alejandro Sanz durante una actuación en el WiZink Center, a 29 de junio de 2023, en Madrid (España). Alejandro Sanz es un cantautor y compositor. Inició su carrera en 1989 con el álbum ‘Los chulos son pa' cuidarlos’, con el nombre ar - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista Alejandro Sanz ha terminado la etapa latinoamericana de su gira mundial '¿Y Ahora Qué?' tras un recorrido por 5 países y 11 fechas en las que ha colgado el cartel de 'todo vendido'.

Así, pasó por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, donde ha reunido a decenas de miles de personas en cada ciudad.

En cada parada, Sanz repasó más de tres décadas de su música en un espectáculo de más de dos horas. En el repertorio hubo canciones como 'Amiga mía', 'Mi soledad y yo' o 'Corazón partío'. Además, incluyó temas de su etapa actual, principalmente de su trabajo más reciente '¿Y Ahora Qué+?'.

Tras su paso por Latinoamérica, la gira '¿Y Ahora Qué?' continuará su recorrido internacional con un nuevo tramo por Estados Unidos, que dará comienzo en el próximo mes de abril.