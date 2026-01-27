Alejandro Sanz: "Conozco a Julio Iglesias y me cuesta mucho creer que pueda intentar abusar, pero hay que esperar" - EUROPA PRESS

Alejandro Sanz ha valorado las acusaciones contra el también cantante Julio Iglesias presentadas por dos exempleadas de su servicio doméstico por presuntas agresiones sexuales. Sanz llama a la prudencia y a esperar "a ver qué dice un juez", aunque señala que, desde su experiencia personal con Iglesias, le cuesta "mucho" creer que el artista "pueda intentar abusar".

"Cuando haya un juicio podré dar mi opinión. Eso tiene un proceso que tiene que seguir su curso. Es muy difícil ponerse de un lado un otro. Yo conozco a Julio y a mí me cuesta mucho creer que pueda intentar abusar, pero hay que esperar a ver qué dice un juez", ha afirmado el artista en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de 'Cuando nadie me ve', la serie documental original Movistar Plus+ que se estrena este martes 27 de enero.

En su reflexión, Sanz pide esperar para "ver las pruebas y todo esto" ya que ahora mismo, asegura, "no tenemos nadie nada para tener una opinión formada y que sea definitiva". "Hay que esperar", insiste para después alertar del daño reputacional que pueden supone el "juicio mediático" y la vulneración de la "presunción de inocencia.

"Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Por supuesto que hay que proteger a una mujer si hay un abuso y para eso existen los mecanismos judiciales y se deben seguir a rajatabla. Pero la presunción de inocencia también debe ir por delante porque ya hemos visto muchos casos en los que ha ocurrido esto y también es terrible", afirma.

ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS POR FALTA DE COMPETENCIA

El pasado viernes 23 de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias abiertas contra el cantante por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico ante la "falta de competencia" del tribunal para entrar a conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.

En su decreto de archivo, recogido por Europa Press, el Ministerio Público señala que tomaba esta decisión destacando la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que esta decisión no es recurrible. En la resolución, el Ministerio Fiscal explica a las denunciantes que la vía que deben de seguir ahora, si así lo consideran, es la de "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales" competentes.

La Fiscalía recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo".

El escrito señala que aunque el delito de trata de seres humanos --uno de los denunciados-- se persigue extraterritorialmente, el mismo necesita que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país.

El Ministerio Fiscal recuerda, al respecto, que "las víctimas son extranjeras", que "no residen en España" y que "los hechos se atribuyen a países plenamente competentes" para conocer los mismos. Además, indica que los denunciados --además de Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano-- tampoco residen en España.

La resolución explica que la Audiencia Nacional ha confirmado en otros supuestos que España "no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país". "Especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron", concluye.

