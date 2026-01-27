Alejandro Sanz, sobre salud mental:"Cuando empecé no se hablaba de eso. La depresión se arreglaba tirando para adelante" - EUROPA PRESS

Este martes 27 de enero llega a Movistar Plus+ 'Cuando nadie me ve', serie documental de tres episodios dirigida por Álvaro Ron y centrada en la vida y carrera profesional de Alejandro Sanz. El artista se ha abierto recientemente sobre la depresión que padeció y, aunque sostiene que es decisión de cada uno hablar o no del tema, sí considera importante normalizarlo.

"Yo soy de la opinión de que cada uno haga lo que considere, no es obligación. Pero creo que sería bueno normalizarlo", explica Sanz en una entrevista concedida a Europa Press, reflexionando sobre si cree necesario hablar abiertamente de salud mental para visibilizar problemas que por mucho tiempo se han estado ocultando. "Yo recuerdo, cuando empezaba en esta profesión, que esto no existía, no se hablaba de eso. Entonces, nosotros nos teníamos que apañar con lo que fuera. Las depresiones se arreglaban tirando para adelante", expresa.

Reiterando su postura respecto a la conversación sobre salud mental, el cantautor y músico expone que, "ahora que existe un poco más de conciencia sobre este tipo de cosas", le parece "bueno que se normalice". "No hay que estigmatizar cosas que son tan normales y que realmente necesitan de mucha normalización para poder curarse mejor", añade.

'Cuando nadie me ve' no es el primer documental centrado en la figura de Sanz pero este asegura que es "completamente distinto" de 'SANZ: Lo que fui es lo que soy' o 'El mundo fuera'. "Además era una cosa que me preocupaba, o sea, poder hacer un documental que no fuera repetir la experiencia de hacer exactamente lo mismo ni contar las mismas cosas", señala, apuntando que en esta ocasión quería que "la voz" y "el ambiente" fueran diferentes.

Así, el artista expone que quería que tuviese algo de "humor" y destaca el valor de las numerosas intervenciones (entre las que se cuentan las de Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra o Nathy Peluso) "para ver las diferentes versiones", además del hecho de que se hable "mucho de música" y "el porqué de las canciones".

Por otro lado, respondiendo a si hubo alguna línea roja que pusiera en cuanto a temas que tratar, el cantante resalta la importancia de "escuchar a tu propio cuerpo". "Cuando algo te da vergüenza o cuando algo te parece un poco pornográfico emocionalmente, mejor no pasar de ahí", razona. "O sea, yo no tengo ningún problema en contar mis cosas porque tampoco creo que tenga nada que ocultar en mi vida y además en mis canciones se cuentan muchas cosas. Pero también, bueno, pues eso, tienes que tener en cuenta lo que tu cuerpo te dice", resume.

"HUBIERA PAGADO EL DOBLE"

Uno de los temas que se mencionan en 'Cuando nadie me ve' es el precio del éxito y aunque Sanz dice no saber cuál es, asegura que "hubiera pagado el doble" por ello. "Si el precio del éxito es la fama, pues mira, sí es verdad que hay momentos que es incómoda y que molesta y todo eso", admite el cantante, resaltando en todo caso que "la capacidad de poder trabajar en lo que te gusta, poder hacer música para vivir" y llevar esa música a fans "que están a miles de kilómetros y poder conectar con ellos", es algo que "no tiene precio"

Otro de los aspectos de la carrera de Sanz que aborda la docuserie son sus orígenes flamencos y cómo luchó por 'Corazón Partío' en una época en la que "se repudiaba directamente" el flamenco. "Parecía que te iba a hacer mal decir que te gustaba el flamenco. O sea, me lo dijeron así abiertamente", recuerda.

Según el cantante, "el flamenco ahora mismo es cuando más ayuda necesita" y, aunque "realmente esa es una tarea de todos", sin duda "el hecho de que a Rosalía, por ejemplo, le guste, es una cosa maravillosa, porque eso no puede hacer nada más que la gente se interese".