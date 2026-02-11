El Cervantes en EE.UU y la RAE reconocen la labor de Bad Bunny difundiendo el español: "Lo defiende sin complejos"

February 08, 2026 Bad Bunny performs during halftime of the NFL Super Bowl 60 between the Seattle Seahawks and the New England Patriots at Levi's Stadium in Santa Clara, California. Mandatory - Europa Press/Contacto/Charles Baus

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes de Los Ángeles (Estados Unidos), Javier Muñoz-Basols, y fuentes de la Real Academia Española (RAE), han coincidido en reconocer la defensa del idioma español que ha hecho el artista Bad Bunny a raíz de su actuación en el descanso de la Super Bowl que se celebró en San Francisco el domingo.

"Bad Bunny defiende el español desde el uso natural y creativo del idioma y, lo más importante, sin ningún tipo de complejos (...) Busca hacer un uso de la lengua con total naturalidad. Canta en español, mantiene los rasgos identitarios del español caribeño y es capaz de conectar con públicos muy diversos, hablen o no la lengua", ha explicado Muñoz-Basols en declaraciones a Europa Press.

Así, el director del Cervantes en Los Ángeles ha asegurado que más que ser "un momento de inflexión" para el idioma, es un momento de "normalización" y "consolidación" del español.

Por su parte, fuentes de la RAE han explicado en declaraciones a Europa Press que en el actual "ambiente gubernamental hostil contra el español" que hay en el país norteamericano, "resultan estimables" todas las acciones que conduzcan a su "defensa", como ha sido la actuación del puertorriqueño.

"El mundo de la canción es especialmente penetrante en las sociedades de todos los tiempos, y la música de Bad Bunny lo es en la sociedad actual", han añadido estas fuentes.

La actuación del artista en el evento ha logrado la mayor audiencia en la historia de la Super Bowl, con 135.4 de espectadores, según datos de Univisión. Por eso, fuentes de la RAE la valoran "muy positivamente", ya que "dada la relevancia internacional del acontecimiento", ha sido una "magnífica ocasión para poner en valor la lengua y la cultura en español".

"Fenómenos como Bad Bunny, que contribuyen a normalizar el uso del idioma, son especialmente relevantes en un país donde el 85% de los adultos latinos considera importante que las futuras generaciones sigan hablando español", ha precisado Muñoz-Basols para después destacar la figura del artista como una manera de "asociar el español con la creatividad, el prestigio cultural y la innovación".

Durante la actuación, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó su espectáculo como "uno de los peores de la historia".

"No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante", lamentaba Trump tras la actuación para después afirmar que era "una bofetada" a Estados Unidos. Puerto Rico es un territorio que pertenece a Estados Unidos desde hace más de 120 años.

Para Muñoz-Basols, la actuación prácticamente íntegra en español de Bad Bunny no solo tiene "un gran valor simbólico", también "sociolingüístico".

EL ESPAÑOL "SE VE, SE OYE, SE SIENTE, SE CANTA"

"Por primera vez en español, se marca un hito para la lengua en un evento tan enraizado en la cultura norteamericana (...) El español se ve, se oye, se siente, en un gran número de ciudades del país, pero también se canta. Aparecer en el mayor escaparate mediático del país supone presentar el español como una lengua plenamente integrada en la cultura popular estadounidense", ha explicado.

Tras la actuación del puertorriqueño en el evento deportivo, que se saldó con la victoria de Seattle Seahawks frente a los New England Patriots, ha habido un incremento en la demanda de actividades de aprendizaje del español. En este sentido, el director del Cervantes en Los Ángeles ha asegurado que este fenómeno "encaja perfectamente" con lo que se sabe sobre "la relación entre cultura y aprendizaje de lenguas".

"Cuando se dan fenómenos culturales de masas como este muchas personas se lanzan a saber más sobre la lengua y a hacer uso de plataformas o aplicaciones de aprendizaje. La música es una poderosa puerta de entrada al interés lingüístico, tal y como se demuestra en los últimos años con el K-pop coreano, y esto es especialmente significativo entre las generaciones más jóvenes", ha apuntado.

BAD BUNNY EN EL CILE DE PERÚ

El artista ya se había colado en el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se celebró el pasado mes de octubre en la ciudad de Arequipa (Perú), al hilo de la situación del español en Estados Unidos.

"Es el latino, el hispano, que más defiende el español en el 2025 en todo Estados Unidos", aseguró entonces el periodista y actual presidente de Telemundo, Luis Fernández, durante uno de los paneles que tuvo lugar en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Así, Fernández se refirió al puertorriqueño como uno de los mayores defensores del idioma después de que se anunciase precisamente que encabezaría el espectáculo de la Super Bowl en San Francisco del próximo 8 de febrero.

El cantante ya había mostrado su posición ante la situación de la comunidad latina en Estados Unidos hace tiempo, cuando reconocía que una de las razones por las que no pasará con su gira 'Debí tirar más fotos' por el país es por su preocupación por las deportaciones masivas y, concretamente, por miedo a que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pudiera hacer redadas en sus conciertos.

Así, Bad Bunny aseguraba que si alguna persona "de Chicago, de Dallas, de Houston o de Atlanta" quería ver sus conciertos, debía asistir a su residencia en San Juan (Puerto Rico), donde hizo 31 recitales en el Coliseo de la ciudad.