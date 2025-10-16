"Soy lo que escribo y a escribir le debo todo lo que soy", asegura

El escritor y comunicador Juan del Val ha ganado el 74 Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela 'Vera, una historia de amor', ha anunciado este miércoles el jurado en una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Del Val se presentó al galardón con el seudónimo Elvira Torres y el título 'No es tan fácil morir de amor' y la novela versa sobre una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana que rompe su matrimonio vacío con un marqués y una relación con un joven más joven que ella le conduce a un proceso de liberación personal.

El escritor ha asegurado, al recibir el premio, que 'Vera, una historia de amor' es una novela de amor "en todas las direcciones", y ha explicado que también es un camino hacia la libertad, en el que se debe perder el miedo a equivocarse.

El ganador del Planeta 2025 ha dicho que prefiere que le lea cuanta más gente mejor, y ha dicho que considerar diferentes calidad y comercial es "faltarle el respeto a la gente", esa gente de la que también viven los políticos.

Ha dicho que al margen de aparecer en la televisión escribe y ha añadido: "Soy lo que escribo y a escribir le debo todo lo que soy".

Ha afirmado que es imposible llegar a ganar un galardón como el Planeta solo, y ha agradecido a su editora, sus padres, sus hijos y a su mujer, Núria Roca.

El escritor firmó junto a Núria Roca 'Para Ana, de tu muerto' y 'Lo inevitable del amor', en 2017 publicó su primera novela en solitario, 'Parece mentira', en 2019 recibió el Premio Primavera de novela con 'Candela' y en 2021 publicó 'Delparaíso'.

El Premio Planeta 2025 ha recibido 1.320 originales, récord de participación en un año en el que se ha habilitado la posibilidad de enviar los originales a través de un formulario en la web del galardón.

El jurado de esta edición está integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y la directora de Editorial Planeta, Belén López, como secretaria con voto.