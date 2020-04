Ana de Armas confiesa por qué no se veía como 'Chica Bond' en Sin tiempo para morir

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

A lo largo de sus hasta ahora 25 películas, James Bond se ha ganado por méritos propios ser uno de los agentes secretos más icónicos del cine. Pero lo cierto es que en todas las películas ha estado acompañado por diferentes mujeres, o 'chicas Bond', que le han ayudado en las más variopintas misiones. La última de ellas será la hispanocubana Ana de Armas en Sin tiempo para morir, que en un principio no se sentía una buena elección para la saga.

Ana de Armas (Blade Runner 2049) formará tándem junto a Daniel Craig en la última película del actor en la franquicia 007 y, tal y como asegura en una reciente entrevista, cuando le ofrecieron el papel se sintió bastante insegura, ya que consideraba que no daba el perfil de nuevo ligue de Bond, un rol que va muy ligado a la apariencia física de la actriz que lo interpreta.

"Las chicas Bond han sido interpretadas durante años por un tipo específico de mujer", explicó la actriz en una entrevista con American Way. "Lo asocio con algún tipo de perfección y belleza más allá de lo normal. Cosas con las que no coincido. Me sorprendí cuando el director me llamó y me dijo 'el personaje no está escrito, pero queremos que lo hagas tú'".

Ese de hecho fue uno de los motivos que la llevó a aceptar el papel. Puesto que su personaje no estaba escrito, tuvo la oportunidad de hacerlo a su manera, evitando clichés y estereotipos utilizados con anterioridad en la franquicia y dando un nuevo giro al concepto de chica Bond.

"Por lo general éstas mujeres, las chicas Bond, necesitan ser rescatadas. O mueren. O son malvadas. Necesitaba leer el guion", añade de Armas sobre sus dudas a la hora de aceptar el papel. "Costó un poco, pero al final me enviaron las escenas. Es importante, porque quiero aportar algo más a la historia con mi personaje".

Cuando un intérprete joven se une a una gran franquicia como lo es James Bond, no suele tener oportunidad de aportar muchas ideas a su personaje. Sin embargo, parece que los productores de No Time to Die confían en el criterio de la actriz, ya que decidieron construir su papel en torno a ella y no al contrario, dando cierta libertad creativa a su interpretación.

En Sin tiempo para morir, que se estrena el próximo 25 de noviembre, de Armas interpreta a Paloma, una agente de la CIA que se verá involucrada en la misión secreta de Bond. Y a juzgar por las palabras de la actriz, el personaje dista mucho de ser la típica chica en apuros. Ana de Armas promete dar mucha guerra.