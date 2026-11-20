Foto de familia de la Gala Inaugural del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de la Casa Colón acoge este sábado la Gala de Clausura de la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Andalucía Televisión emite en directo el evento a partir de las 20,30 horas, una cita por la que desfilarán numerosos artistas y profesionales del mundo del cine y la televisión. La ceremonia podrá seguirse también a través de CanalSur Más.

Según ha indicado la RTVA en una nota de prensa, Adolfo Zarandieta será el maestro de ceremonias de la gala, que contará con los actores Omar Banana y Lucía de la Fuente y la actuación musical de la cantaora onubense Regina. Durante la ceremonia se llevará a cabo la entrega de los premios del Palmarés Oficial, incluyendo el Colón de Oro entre los 12 largometrajes de la Sección Oficial.

Un año más, Canal Sur ha tenido una participación activa en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. En este sentido, la RTVA entregó este viernes 20 de noviembre al actor granadino Sebastián Haro el Premio CSRTV al Mejor Cineasta Andaluz, un galardón que distingue su extensa trayectoria profesional vinculada al cine, el teatro y la televisión, así como su contribución al desarrollo y la proyección del audiovisual andaluz.