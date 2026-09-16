Antena 3 Internacional celebra tres décadas como referente global

30 ANIVERSARIO ATRESMEDIA - Cedida

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS)

Desde 1996, Antena 3 Internacional ha evolucionado junto a una industria que se ha transformado por completo y hoy llega a más de 18 millones de hogares en Latinoamérica, EE. UU., Canadá y Europa.

Para conmemorar estas tres décadas de historia, el canal de Atresmedia presenta la campaña ‘Un lenguaje común’, que resalta lo que une a millones de hispanohablantes en todo el mundo.

Como parte del grupo audiovisual líder en España, Antena 3 Internacional combina la fortaleza de la televisión lineal con nuevas formas de distribución y consumo, en colaboración con partners y operadores para explorar nuevas oportunidades.

Antena 3 Internacional celebra su 30º aniversario consolidada como una de las señales en español con mayor trayectoria y presencia continuada en América.

Desde su lanzamiento en México, en septiembre de 1996, como el primer canal español privado en el exterior, Antena 3 Internacional ha construido una fuerte relación con la audiencia y los principales operadores, llegando a más de 18 millones de hogares en una treintena de países.

Antena 3 Internacional ha desempeñado un papel relevante dentro del audiovisual en español como creador de historias y formatos muy reconocidos por una audiencia diversa y exigente, en un contexto marcado por grandes transformaciones.

“Cumplir 30 años es un gran hito, aunque lo verdaderamente importante es llegar hasta aquí siendo relevantes. Antena 3 Internacional forma parte de la historia de la televisión en español y ha sabido evolucionar en una industria que se ha transformado por completo y en la que hemos visto desaparecer grandes marcas. Nuestra programación sigue conectando con millones de espectadores en todo el mundo, a quienes agradecemos su fidelidad. Tenemos una marca fuerte con la mejor programación y la ambición de seguir acompañándolos durante muchos años más”, señala Orestes Aja, director de Atresmedia Internacional.

Información, entretenimiento y directos

A lo largo de estas tres décadas, Antena 3 Internacional ha sabido mantener su apuesta por la información en directo y el análisis de la actualidad con programas como ‘Espejo Público’, ‘Y ahora Sonsoles’, ‘Lo de Évole’ y ‘Equipo de Investigación’, así como especiales entorno a eventos históricos como el concierto benéfico ‘Venezuela Live Aid’, desde la ciudad de Cúcuta y la visita del Papa León XIV a España. Al tiempo, Antena 3 Internacional no ha dejado de mejorar su oferta de entretenimiento con formatos de éxito internacional como ‘Tu cara me suena’, ‘Pasapalabra’, ‘El Hormiguero 3.0.’y ‘La Voz España’, entre muchos otros. También es el lugar en el que cientos de miles de espectadores conectan con series que son todo un fenómeno como ‘Sueños de Libertad’.

Antena 3 Internacional, como parte de Atresmedia Internacional donde convive con Atreseries, Atrescine y ¡HOLA! TV, así como con la plataforma atresplayer, es la punta de lanza de la estrategia internacional del grupo audiovisual líder en España y pieza clave en la construcción de una marca reconocida en los principales mercados de habla hispana. Tres décadas después de iniciar ese camino, el canal combina la fortaleza de la televisión lineal con nuevas formas de distribución y consumo, en colaboración con partners y operadores en busca de nuevas oportunidades comerciales.

‘Un lenguaje común’

Para conmemorar estos 30 años, en un contexto en el que los contenidos en español despiertan cada vez más interés con el respaldado por el reconocimiento internacional, Antena 3 Internacional, que ha contribuido a ello activamente desde sus inicios, lanza la campaña ‘Un lenguaje común’.

Con un tono cercano y cómplice, se resalta lo que une a la comunidad hispanohablante a través de una lengua compartida y rica por su diversidad. La campaña juega con esas diferencias léxicas que enriquecen el español para concluir que ‘En nuestro idioma una misma cosa puede llamarse de muchas maneras, pero tele de calidad se dice Antena 3’. Esta idea recoge la vocación con la que Antena 3 Internacional afronta su cuarta década como marca reconocible y relevante para una audiencia internacional que comparte idioma, pero también contenidos, formatos y referentes audiovisuales.

‘Un lenguaje común’ tendrá presencia en la pantalla de Antena 3 Internacional, en sus perfiles sociales y a través de los principales operadores que distribuyen el canal en Latinoamérica, EE. UU., Canadá y Europa. La campaña estará además acompañada de distintas iniciativas conmemorativas con el foco puesto en quienes hacen posible este viaje: espectadores, talento, medios y socios de distribución.

Las caras de algunos de los programas más emblemáticos que forman parte de la programación de Antena 3 Internacional se sumarán también a la celebración con mensajes especiales dirigidos a la audiencia internacional, mientras que las redes sociales del canal invitarán a sus seguidores a participar y compartir la efeméride bajo el hashtag #Antena3Int30años.