Antena 3 Internacional estrena el sábado la segunda edición de ‘Veo cómo cantas’

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras dar la vuelta al mundo, 'Veo cómo cantas' regresa a Antena 3 Internacional con una segunda edición que se estrena el sábado, 15 de julio.

En esta segunda temporada, el programa presentado por Manel Fuentes contará de nuevo con Ruth Lorenzo, El Monaguillo y Josie como asesores, que ayudarán a los concursantes a reconocer a los buenos vocalistas y a desenmascarar a los impostores. Además, en cada programa también participará una nueva figura musical, que se sumergirá en las distintas rondas para tratar de ayudar al concursante a triunfar en la fase final. La invitada especial de esta semana será Chenoa.

Las novedades también pasarán por una nueva ronda que promete desconcertar y divertir a partes iguales, una fase que se convertirá en la prueba más divertida y desafiante de 'Veo cómo cantas': el playback desafinado. En ella, antes del interrogatorio previo al dueto final, los "cantantes misteriosos" que han llegado hasta allí harán un playback en el que cantarán con dos voces, una de ellas desafinada, lo que llevará al desconcierto y provocará risas, además de una terrible y divertida confusión.

Considerado como uno de los formatos de televisión de los últimos tiempos, 'Veo cómo cantas' ya apareció en la última edición del MIPCOM de Cannes como uno de los programas más adaptados del último año. Además, fue nominado en la 44ª edición de los Premios Emmy en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento, así como en los Venice TV Awards de 2020 en esa misma categoría. La adaptación del formato está producida de nuevo por Atresmedia y Warner Bros.

¿Cantante misterioso o impostor?

'Veo cómo cantas' es un guessing show musical en el que, con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado de renombre, un concursante tendrá que adivinar si unos "cantantes misteriosos" son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Tan sólo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario.

Con la ayuda de una serie de pistas, y de la opinión y comentarios de los asesores y del artista invitado diferente en cada programa, el concursante luchará por un premio en metálico para el que necesitará buenas dosis de intuición, de análisis de los detalles y de buen humor.

'Veo cómo cantas', ronda a ronda

Por la cara

En esta primera ronda el concursante deberá eliminar a un cantante basándose sólo en la primera impresión. Los concursantes tendrán que echar mano de intuición y de los pequeños gestos que haya podido ver en cada uno de los "cantantes misteriosos" mientras se coloca en su plataforma de presentación.

El playback

En esta ronda los "cantantes misteriosos" se enfrentan al playback. Todos tendrán que interpretar un tema mediante el método de lipsync. Los verdaderos vocalistas harán playback con su voz real. Los impostores no. El concursante deberá elegir a dos de ellos y eliminarlos.

Cotillea mi vida

El concursante tendrá en esta fase la oportunidad de investigar, a través de un vídeo, la vida de dos de los "cantantes misteriosos" que quedan en el programa, para intentar descubrir alguna pista que le ayude a decidirse por una nueva eliminación. Los verdaderos cantantes dirán toda la verdad en este vídeo, pero los impostores intentarán engañar al/la concursante haciéndose pasar por personas con un interés por la música y con un background en este mundo artístico. El concursante deberá estar atento/a a los detalles más insignificantes, pues en ellos puede estar alguna clave esencial.

Habilidad musical

En esta ronda el concursante elegirá a un "cantante misterioso" para que toque un instrumento. Así comprobará si tiene o no talento musical. Una nueva pista que de la misma forma que puede ayudar, también puede despistar*

Playback desafinado

La nueva ronda de esta edición desconcertará, y divertirá, a propios y extraños. Si hasta ahora distinguir a los buenos vocalistas de los impostores no ha sido tarea fácil, el playback desafinado no lo pondrá más sencillo. En esta fase, los tres últimos "cantantes misteriosos" defenderán sus canciones en un playback con dos voces: una voz afinada y otra desafinada. Sólo una de las dos será la suya. El concursante deberá adivinar cuál de las voces que escucha pertenece al cantante misterioso.

El interrogatorio

Última ronda de eliminación. Quedan dos cantantes misteriosos y el concursante deberá elegir a uno de ellos. Para hacerlo, todavía le queda una última ayuda. Podrá entrevistar a uno de los cantantes misteriosos durante 30 segundos para intentar descubrir alguna pista que le lleve a decidirse por un verdadero vocalista. Por su parte, el músico invitado podrá hacerle una sola pregunta al otro cantante misterioso.

Dueto final

Tras las pistas, los juegos, la incertidumbre* ha llegado el momento de tomar una decisión final y decantarse por un "cantante misterioso". El cantante elegido interpretará una canción a dueto junto con el artista invitado. De ser un buen vocalista, el escenario de 'Veo cómo cantas' se convertirá en un auténtico espectáculo a dos voces y en una demostración musical de talento. En caso de ser un impostor, el espectáculo también está asegurado, aunque probablemente la canción a dúo no resultará todo lo melódica que se esperaba.

El presentador

Manel Fuentes

Nacido en Barcelona, el periodista Manel Fuentes ha desarrollado su trayectoria profesional como presentador en la radio y en la televisión. Su carrera en las ondas empezó en los años 90 y saltaría a la televisión en el programa 'Crónicas Marcianas'. Después, el presentador se ha puesto al frente de varios formatos como 'La noche* con Fuentes y Cía' o 'Caiga quien Caiga'. En 2002 ganó el Premio Ondas como Mejor Presentador gracias su trabajo en la pequeña pantalla.

En 2011 arrancaría su carrera en Antena 3 al frente del exitoso talent 'Tu cara me suena', programa del que sigue siendo maestro de ceremonias y uno de sus pilares fundamentales.

Los asesores

El Monaguillo

Humorista, actor y presentador, Sergio Fernández "El Monaguillo" es hoy uno de los comediantes más reconocidos del panorama del espectáculo en España. Colaborador de 'El Hormiguero' (Antena 3), 'Más de Uno' (Onda Cero), 'Me resbala' (Antena 3), 'Tu Cara me Suena' (Antena 3), 'Veo Cómo Cantas' (Antena 3), entre otros, es además una de las voces referentes en la cadena de radio Onda Cero. Comenzó su carrera en la radio en 1995. Tres años después se convirtió en la pareja radiofónica de José Luis Salas en varios espacios radiofónicos y en 2001 fue finalista en finalista en el tercer certamen de monólogos de "El club de la comedia".

En 2008 comenzó a colaborar en televisión y creó en Onda Cero 'La parroquia del Monaguillo', programa en el que dio cabida al humor que siempre le ha caracterizado. En teatro ha protagonizado varias obras de teatro, 'Vivir así es morir de humor', 'La Curva de la felicidad' y 'Taxi' junto a Josema Yuste. Con 10 libros publicados, 'El Monaguillo' ha participado, además, con artículos de humor, en numerosos proyectos literarios y periodísticos. Actualmente está con su espectáculo '¿Sólo lo veo yo?' en el Teatro de La Latina, en Madrid.

Ruth Lorenzo

Cantante y compositora, Ruth Lorenzo saltó a la fama tras su participación en el programa 'Factor X' de Reino Unido, con cuya interpretación de Purple rain de Prince se convirtió en un fenómeno en internet, con millones de reproducciones en todo el mundo.

Tras cantar con artistas de la talla de Mariah Carey, Take That o Beyoncé y hacer una gira de más de 200 conciertos por toda Europa, entre otros, Ruth Lorenzo representó en 2014 a España en Eurovisión con el tema 'Dancing in the rain', consiguiendo la mejor posición de nuestro país de este siglo.