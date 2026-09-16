Antonio Lamela, Javier Carvajal y la arquitectura suiza protagonizan la XXIII Semana Internacional de Arquitectura - COAM

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las figuras de Antonio Lamela y Francisco Javier Carvajal, junto con la arquitectura contemporánea de Suiza, centrarán el programa de exposiciones de la XXIII edición de la Semana Internacional de la Arquitectura de Madrid, que se celebrará del 2 al 13 de octubre.

Así, en esta edición, Suiza toma el relevo como país invitado y se conmemora el centenario del nacimiento de los arquitectos españoles Lamela y Carvajal Ferrer con sendas muestras dedicadas a repasar sus legados profesionales.

De hecho, la exposición 'Antonio Lamela, arquitecto 1926-2017', comisariada por el Estudio Lamela y organizada junto a la Fundación Ibercaja, ofrecerá una visión de conjunto sobre el trabajo y pensamiento humanista del autor. Se podrá visitar entre el 2 de octubre y el 10 de diciembre en las salas Fisac y Gutiérrez Soto de la sede del COAM.

Por su parte, Carvajal protagonizará la muestra urbana del certamen, ubicada en el Paseo de Coches del Parque de El Retiro del 1 al 30 de octubre. A través de paneles gráficos con fotografías, planos y códigos QR enlazados a la APP Arquitectura de Madrid, se divulgará la obra del autor de proyectos como el Zoo de Madrid o la Torre de Valencia.

La representación del país invitado articulará dos muestras principales: 'CCP15Y | CH Arquitectura suiza contemporánea y SAY26', con 54 obras recientes de las cuatro regiones lingüísticas de Suiza en la Galería de Arquitectura de Madrid (del 2 de octubre al 12 de noviembre); y la exposición 'Prix SIA', centrada en proyectos reconocidos con este galardón por la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos, instalada en el Auditorio del COAM del 2 al 16 de octubre.

La programación se completa con la muestra 'Hormigón Concreto', realizada por alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM-UPM), que exhibe en los escaparates de la sede colegial dispositivos lumínicos fabricados en este material hasta el 13 de octubre.

Asimismo, los visitantes podrán acceder a fondos gráficos y maquetas del Servicio Histórico del COAM en la Galería de Arquitectura de Madrid para conocer la evolución urbana de la capital.