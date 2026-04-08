Argentina.- AMP.- La argentina Samanta Schweblin gana el I Premio Aena de narrativa con 'El buen mal'

La escritora Samanta Schweblin recibe el I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, a 8 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El galardón, dotado con un millón de euros para la obra ganadora, nace para reconocer novelas y volúmenes de rela - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora argentina Samanta Schweblin ha ganado por mayoría el I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, con el libro de relatos 'El buen mal' (Seix Barral), ha anunciado la presidenta del jurado, Rosa Montero, en un acto celebrado la noche de este miércoles en el Museu Marítim de Barcelona.

Los finalistas al premio, que recibirán 30.000 euros, han sido Héctor Abad Faciolince con 'Ahora y en la hora' (Alfaguara), Nona Fernández por 'Marciano' (Random House), Marcos Giralt Torrente con 'Los ilusionistas' (Anagrama) y Enrique Vila-Matas con 'Canon de cámara oscura' (Seix Barral).

Schweblin ha agradecido al jurado y a los lectores el galardón, y ha asegurado que le gustaría que el galardón fuera un "reconocimiento" al género del cuento y fuera toda una declaración de intenciones por parte de sus impulsores.

Ha afirmado que en un momento en que "parece que el mundo se cae a pedazos" se debe seguir insistiendo en la literatura para que ejerza de contrafuerza, y ha subrayado que no existe ser humano que no esté cruzado y comandado por las historias.

Samanta Schweblin ha subrayado que en momentos en el que el mundo parece quebrado "peor que ponerse a leer y escribir en un momento como este sería no ponerse a leer y escribir en un momento como este".

"NO SÉ QUE SE HACE CON UN MILLÓN"

Ante la cuantía del premio, la escritora ha dicho: "No sé qué se hace con un millón", y ha añadido que siempre tuvo en mente una idea de sueldo fijo, que hasta ahora no ha tenido.

A la ceremonia de entrega del I Premio Aena de narrativa han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

ILLA REIVINDICA LA CULTURA

En un breve discurso, el presidente Salvador Illa, en una línea similar a Schweblin, ha dicho que, en un momento que vive momentos difíciles y que algunos "se vanaglorian de poder destruir una civilización entera en una noche", se debe reivindicar que la cultura es más poderosa que el odio.

Illa, que en su discurso ha recordado al recientemente fallecido escritor Josep Piera, ha subrayado que las bombas causan dolor y odio, pero que su ruido acaba desapareciendo, y "lo que vive es la esperanza", por lo que ha animado a seguir escribiendo, seguir editando y seguir apoyando a la cultura y la literatura.

LUCENA, "DESEO" DE QUE EL PREMIO SIGA EN BARCELONA

Al inicio del acto, Lucena ha defendido la decisión de Aena con esta "musculosa iniciativa de mecenazgo" como una parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas, sobre todo de las grandes, con la que quiere devolver a la sociedad una porción de lo mucho que le debe, y ha expresado cierta estupefacción sobre que la preocupación de que compañía impulsara un premio literario.

Ha defendido el compromiso histórico de Aena con la cultura, ha anunciado que la empresa adquirirá una "cantidad significativa" de libros, tanto de la obra ganadora como de las finalistas, y ha destacado que otros galardones como el Nobel, el Booker o el Strega han nacido de compañías que no tenían que ver con la cultura.

Lucena ha manifestado "el deseo" de que cada año se pueda celebrar en Barcelona la entrega de este galardón, como un tributo a la lectura, la publicación de buenos libros y a los escritores.

Durante el acto de entrega del premio en el Museu Marítim de Barcelona, cada uno de las obras finalistas ha contado con una intervención artística, en la que se aproximaba a uno de los aspectos de cada uno de los libros.