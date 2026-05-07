Argentina.- La argentina Camila Plaate, Premio Platino por 'Belén', carga contra los "vendepatrias": "Nunca van a triunfar"

La actriz argentina Camila Plaate posa en el photocall en la ceremonia de apertura de los Premios Platino. - EGEDA

CANCÚN 7 May. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

Los Premios Platino Xcaret, que celebran este sábado su XIII edición en Riviera Maya, han galardonado con el galardón a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por 'Belén' a la actriz argentina Camila Plaate, que ha cargado contra los "vendepatrias" durante su discurso de agradecimiento, en el que ha reivindicado la memoria y el valor de la lucha colectiva.

"Esta película viene a recordarnos que la vida se hace con coraje, con valentía, con amor y con lucha. Los traidores y vendepatrias nunca van a triunfar, que todos nos vamos a morir y ellos tienen una triste muerte asegurada. La memoria la llevamos en nuestras pieles, en nuestras cabezas", ha afirmado la actriz al recoger el premio durante la ceremonia de apertura de los Premios Platinos Xcaret, en la que se han entregado 21 categorías, la mayoría de carácter técnico de los 35 que se otorgarán este sábado.

La actriz ha recordado que el 7 de mayo era el cumpleaños de Eva Perón y ha puesto en valor una frase de la primera dama argentina: "Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes". "Todos los días estamos luchando para que así sea", ha indicado. La actriz ha cerrado su intervención proclamando un mundo "con más paz y más libre" y "Palestina Libre".

En esta ceremonia, también se ha entregado el Premio Platino de Reparto al actor Álvaro Cervantes, por su papel en 'Sorda', quien ha mostrado su "especial ilusión" por el reconocimiento, a la vez que ha destacado el aprendizaje que le ha supuesto el proyecto. "Es una película que me ha enseñado muchísimo", ha señalado. Asimismo, ha reivindicado la accesibilidad en el audiovisual. "Por un cine subtitulado y accesible para todos porque es un derecho", ha asegurado.

El acto ha contado con la participación del presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, que ha destacado que los Premios Platino nacieron con la vocación de "poner en común y en valor las historias iberoamericanas" y que durante sus trece ediciones han demostrado "el excelente talento que une a los 23 países".

"Nuestro cine es el resultado de la suma de miradas y sensibilidades artísticas y de una dedicación que muchas veces se desarrolla lejos de los focos y de las cámaras", ha comentado.

RESTO DE PREMIADOS

La ceremonia de apertura ha continuado con la entrega de las estatuillas de Mejor Interpretación Masculina de reparto y femenina y las categorías técnicas en las que han triunfado la serie argentina 'El Eternauta', dirigida por Bruno Stagnaro, y la miniserie española 'Anatomía de un instante', de Alberto Rodríguez.

'El Eternauta' ha conseguido alzar el Premio Platino a Mejor Interpretación Masculina y Mejor Interpretación Femenina por la actuación de César Troncoso y Andrea Pietra, respectivamente, además de Montaje, Efectos Especiales y Música original.

La otra producción que también ha triunfado durante este jueves ha sido la miniserie española 'Anatomía de un instante', que ha recogido el Premio Platino de Arte, el de Fotografía, el de Sonido y el de Vestuario. Todos estos en Miniserie o Teleserie.

En los apartados técnicos de cine, la gran vencedora ha sido 'El agente secreto', dirigida por Kleber Mendonça, que se ha alzado con los Premios Platino a Mejor Música Original, Montaje y Dirección de Arte. Por su parte, el galardón a Mejor Sonido ha recaído en el equipo español nominado al Oscar por 'Sirat', integrado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas.

"Queríamos transmitir nuestro agradecimiento a todo el equipo que ha participado en la película, y queríamos destacar que el recorrido pone en visibilidad cómo el sonido puede ser utilizado como una herramienta para generar una experiencia física y emocional", ha afirmado Laia Casanovas. La cinta de Óliver Laxe ha sido reconocida asimismo con el Platino a Mejores Efectos Especiales.

Por último, la ceremonia ha concluido con la entrega del Platino al Cine y Educación en Valores, que ha sido para la argentina 'Belén', de Dolores Fonzi, recogido por la propia directora junto a la productora Leticia Cristi, quien ha recordado que la realizadora extendió un cartel que decía 'Libertad para Belén' en los Platino de hace una década. "Yo estaba allí y con ese acto de Dolores comencé a interesarme por esta historia y ahora estamos aquí muy felices con este premio", ha señalado.

Posteriormente, Dolores Fonzi ha despertado los aplausos de la sala al exclamar "aguante la educación pública y la universidad pública".