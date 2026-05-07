La argentina Camila Plaate, Premio Platino Reparto por 'Belén', carga contra los "vendepatrias": "Nunca van a triunfar"

Archivo - La actriz y cantante Lali Espósito entrega el Premio a la Mejor Interpretación de Reparto a Camila Plaate por la película 'Belén', durante la gala de clausura del Festival de San Sebastián, en el Teatro Victoria Eugenia, a 27 de septiembre de 20 - Unanue - Europa Press - Archivo

CANCÚN 7 May. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

Los Premios Platino Xcaret, que celebran este sábado su XIII edición en Riviera Maya, han galardonado con el galardón a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por 'Belén' a la actriz argentina Camila Plaate, que ha cargado contra los "vendepatrias" durante su discurso de agradecimiento, en el que ha reivindicado la memoria y el valor de la lucha colectiva.

"Esta película viene a recordarnos que la vida se hace con coraje, con valentía, con amor y con lucha. Los traidores y vendepatrias nunca van a triunfar, que todos nos vamos a morir y ellos tienen una triste muerte asegurada. La memoria la llevamos en nuestras pieles, en nuestras cabezas", ha afirmado la actriz al recoger el premio durante la ceremonia de apertura de los Premios Platinos Xcaret, en la que se han entregado 21 categorías, la mayoría de carácter técnico de los 35 que se otorgarán este sábado.

La actriz ha recordado que el 7 de mayo era el cumpleaños de Eva Perón y ha puesto en valor una frase de la primera dama argentina: "Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes". "Todos los días estamos luchando para que así sea", ha indicado. La actriz ha cerrado su intervención proclamando un mundo "con más paz y más libre" y "Palestina Libre".

En esta ceremonia, también se ha entregado el Premio Platino de Reparto al actor Álvaro Cervantes, por su papel en 'Sorda', quien ha mostrado su "especial ilusión" por el reconocimiento, a la vez que ha destacado el aprendizaje que le ha supuesto el proyecto. "Es una película que me ha enseñado muchísimo", ha señalado. Asimismo, ha reivindicado la accesibilidad en el audiovisual. "Por un cine subtitulado y accesible para todos porque es un derecho", ha asegurado.

El acto ha contado con la participación del presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, que ha destacado que los Premios Platino nacieron con la vocación de "poner en común y en valor las historias iberoamericanas" y que durante sus trece ediciones han demostrado "el excelente talento que une a los 23 países".

"Nuestro cine es el resultado de la suma de miradas y sensibilidades artísticas y de una dedicación que muchas veces se desarrolla lejos de los focos y de las cámaras", ha comentado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))