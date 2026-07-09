Argentina, Italia y Grecia se suman a la provincia de Segovia en la 38 edición del Festival de la Esteva

La directora del Festival Internacional La Esteva, Rosa Velasco (centro) con los alcaldes y diputados. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Folclórico Internacional de la Esteva ha presentado su 38ª edición, que se celebrará en Segovia y varios municipios de la provincia entre este viernes y el domingo y en la que intervienen grupos folclóricos de Argentina, Italia y Grecia, además de los locales y nacionales.

Este viernes la plaza de las Canteras de El Sotillo, en el término municipal de La Lastrilla, acogerá una de las actuaciones itinerantes, mientras que el sábado el programa se trasladará a la Plaza Mayor de Carbonero el Mayor, al Parque del Juncar de Bernuy de Porreros y a la Plaza Mayor de Valverde del Majano.

De forma paralela, la capital acogerá el grueso de la programación, con la gala inaugural del viernes a las 20.00 horas, en la plaza del Azoguejo, con la participación del grupo segoviano de danzas La Esteva, el argentino Abriendo Surcos, el italiano Grupo Folk Su Masu, la Asociación Folklórica Karagouna, procedente de Grecia, y la agrupación murciana Coros y Danzas de Yecla.

El sábado 11, a partir de las 11.00 horas, un paseíllo partirá desde San Clemente y recorrerá el centro de la ciudad hasta la plaza Mayor, con la incorporación del grupo de danzas de Villalbilla de Burgos y el grupo de paloteo de Bernuy de Porreros. Ese mismo sábado, a las 20.00 horas, la plaza del Azoguejo volverá a acoger otra gala, y el festival se cerrará el domingo 12, a la misma hora, con la gala final.

Entre los grupos internacionales que acuden este año a Segovia, Abriendo Surcos debutó en 1997 y regresa este año desde la provincia argentina de Córdoba, mientras que el Grupo Folk Su Masu, de Cerdeña, visitó el festival en 2013. La agrupación murciana de Yecla mantiene su vínculo con la Esteva desde 1942.