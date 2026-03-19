Argentinos en Baleares organizan exposiciones y proyecciones contra el golpe militar de Videla

Colectivo de argentinos en Baleares organiza una semana de actividades contra la dictadura y el golpe militar de Videla - REDSISTENCIA

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Redsisitencia, que agrupa a argentinos residentes en Baleares, ha organizar una serie de actividades culturales con motivo del 50 aniversario del golpe del militar Rafael Videla y concienciar sobre la dictadura.

Según ha informado la asociación en un comunicado, será la semana del 23 al 30 de marzo cuando tendrán lugar una serie de exposiciones, proyecciones de documentales y actividades con música en vivo, todas ellas de carácter gratuito.

Así, durante la próxima semana se presentará la exposición conjunta 'Luciérnagas', de Redsistencia, y 'Sense oblit', de la asociación Memòria de Mallorca.

La primera muestra se enfocará en la memoria de los represaliados por el franquismo y la segunda conectará estos hechos con la historia de familiares de detenidos y desaparecidos durante el periodo de la Junta Militar en Argentina.

La muestra comenzará el lunes 23 de marzo a las 19.00 horas y podrá visitarse de lunes a viernes, entre las 09.00 y las 21.00 horas, hasta el 30 de marzo en el Centre Flassaders de Palma.

También se proyectará 'Norita', un documental sobre la vida de la militante y defensora de los derechos humanos Nora Morales de Cortiñas que es "un recorrido por la historia de la dictadura de argentina hasta llegar a la actualidad".

La actividad continuará con un coloquio sobre memoria y democracia en el que participarán la directora de la Oficina para la Igualdad de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Capilla Guzmán, la representante del colectivo Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver y representantes del colectivo argentino.

Por último, se celebrará un encuentro artístico y cultural en el Ateneu Sa Fonera con música en vivo, juegos y proyecciones con motivo de la celebración de los dos años desde la creación del colectivo.