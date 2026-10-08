La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, en Córdoba (Argentina) - IREKIA

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha mantenido este jueves un encuentro institucional con el gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, en el marco de la visita oficial que una delegación de Euskadi realiza a Argentina.

La reunión ha servido para reafirmar la "excelente" relación existente entre Euskadi y la Provincia de Córdoba y para abordar nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos estratégicos como el desarrollo económico, la innovación, la transferencia tecnológica, la formación y la cooperación institucional.

Durante el encuentro, ambas delegaciones han puesto en valor las experiencias compartidas en materia de políticas de clusterización y competitividad, un ámbito en el que Euskadi cuenta con una amplia trayectoria y que ha despertado un importante interés por parte de la Provincia de Córdoba. Asimismo, han analizado nuevas vías de colaboración que permitan reforzar los vínculos entre instituciones públicas, universidades, centros tecnológicos y empresas de ambos territorios.

Ibone Bengoetxea ha destacado que "la relación entre Euskadi y Córdoba atraviesa un momento especialmente positivo, sustentado en una visión compartida sobre la importancia de la innovación, la colaboración público-privada y el desarrollo económico sostenible".

Además, ha subrayado que "existen numerosas oportunidades para impulsar proyectos conjuntos en ámbitos estratégicos que generen valor para ambas sociedades". "Compartimos retos y también fortalezas que pueden convertirse en nuevas iniciativas de cooperación, intercambio de conocimiento e impulso a la actividad empresarial y tecnológica", ha agregado.

En este contexto, ha señalado que ambos gobiernos trabajan actualmente en la elaboración de un Memorando de Entendimiento que permitirá dotar de un marco estable a esta colaboración y facilitar el desarrollo de proyectos conjuntos.

"Queremos construir una herramienta que sirva para canalizar la cooperación entre nuestras instituciones, nuestras universidades, nuestros centros de conocimiento y nuestras empresas, favoreciendo la creación de nuevas alianzas y oportunidades de desarrollo económico y social", ha afirmado.

El encuentro ha permitido identificar líneas concretas de trabajo conjunto orientadas a potenciar la inversión, el comercio y la vinculación tecnológica entre Euskadi y la Provincia de Córdoba, reforzando una relación basada en la confianza mutua y el interés compartido por avanzar en proyectos de futuro.

La visita forma parte de la agenda institucional que la Delegación de Euskadi desarrolla en Argentina con el objetivo de fortalecer las relaciones con las autoridades locales, la comunidad vasca y los principales agentes económicos y sociales del país.

VISITA INSTITUCIONAL

En el marco de su agenda institucional en la Provincia de Córdoba, la consejera de Cultura y Política Lingüística ha visitado también la Legislatura de Córdoba, donde ha agradecido la acogida dispensada a la delegación vasca y ha puesto en valor "la profunda huella que la comunidad vasca ha dejado en Argentina y, de manera especial, en Córdoba, donde existe una larga tradición de vínculos humanos, culturales e institucionales con Euskadi".

Asimismo, ha señalado que "la colaboración entre instituciones es una herramienta fundamental para generar confianza, compartir experiencias y seguir construyendo proyectos de interés común que refuercen la relación entre nuestros pueblos".

Los encuentros forman parte de la agenda que desarrollará la delegación vasca. Encabezada por la vicelehendakari, la representación del Ejecutivo vasco participará en los actos de la Semana Nacional Vasca, la principal congregación de la diáspora vasca en Argentina, que en esta edición se celebrará en Villa María (Córdoba).

La semana que viene el Gobierno ofrecerá una recepción a los integrantes de la Selección de Euskadi de Pelota, que por primera vez participarán de forma oficial en el Mundial De Pelota Vasca que tendrá lugar en Argentina y Uruguay. Además, está previsto que la vicelehendakari mantenga encuentros institucionales con representantes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.