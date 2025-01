El cartel de la 84ª Feria del Libro de Madrid se inspirará en Nueva York y llevará la firma de la ilustradora Coni Curi

El diseño definitivo se desvelará en abril, un mes antes de la inauguración de la Feria

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cartel de la 84ª edición Feria del Libro de Madrid llevará la firma de la ilustradora argentina Coni Curi (Buenos Aires, 1993) y estará inspirado en el central del evento, Nueva York, según ha informado este viernes la organización en un comunicado.

"Como fanática de la literatura que soy, como artista, como migrante, y como una enamorada de las calles de Madrid, me pareció increíble que me eligieran para ilustrar el cartel de este año. Al principio me dio un poco de miedo el desafío, pero es un sueño cumplido", ha expresado la artista.

Su estilo, al que ella misma denomina 'NeoNostalgia', combina referencias del pasado y elementos del presente. Su inspiración en catálogos y anuncios de décadas pasadas, junto con un uso llamativo de colores y trazos, será clave para transmitir la conexión entre Madrid y Nueva York en el cartel de esta edición.

"Elegimos a Coni Curi porque su estilo, neonostálgico e inspirado en el diseño gráfico estadounidense de los años 20, 30 y 40, los catálogos y anuncios de otro tiempo, nos parecía el adecuado para esta colaboración Madrid-Nueva York", ha explicado la directora de la Feria, Eva Orúe.

En este sentido, Orúe ha avanzado que ambas ciudades permanecerán "conectadas" mediante sus espacios naturales más emblemáticos, Central Park y El Retiro, este último sede de la Feria del Libro de Madrid.

Por su parte, Coni Curi, que visitará por primera vez la Feria, ha expresado que imagina el evento como un "punto de encuentro" entre dos ciudades que, "aunque distintas en paisaje y ritmo", ambas han sido el escenario principal "de un sinfín de ficciones".

"Que esta sea mi primera vez y que además sea con mi cartel paseándose por toda la Feria al ritmo de la gente y los libros, me hace muchísima ilusión", ha destacado.

El diseño definitivo del cartel se desvelará en abril, un mes antes de la inauguración de la Feria. "Habrá que contener la impaciencia para verlo. Hay muchas ganas", ha concluido la directora.