CentroCentro inaugura la muestra monográfica de Laura Lio 'Sobre/salto' - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

CentroCentro inaugura este jueves 'Sobre/salto', la primera exposición monográfica institucional en Madrid dedicada a artista argentina Laura Lio (Buenos Aires, 1967), comisariada por Nerea Ubieto, según ha informado el espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento en un comunicado.

La muestra, que se despliega en la planta 4 del centro, presenta un proyecto de nueva producción junto a una selección de piezas desarrolladas desde 2010, articuladas en torno a el dibujo, la gráfica urbana, el biocentrismo, las formas de habitar el mundo, la poesía y la relación entre imágenes y palabras.

La exposición se estructura en torno a dos ejes simbólicos --naturaleza y tecnología, cielo y tierra-- en el contexto de un presente cambiante en el que el planeta y su biosfera se han convertido en un gran laboratorio.

El recorrido en sala se inicia con obras de raíces y semillas, un atlas terrestre y otro celeste, aves rapaces, nidos refugio, drones y alas sobre partituras que dan paso a la gran instalación central, un bosque de paracaídas que se convierte en metáfora de la propia existencia, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

ACTIVISMO EN EL ESPACIO URBANO

Inspirada por el poema de Vicente Huidobro 'Altazor o el viaje en paracaídas', Laura Lio alude así al trayecto vital, con sobresaltos constantes, en el que podemos sostenernos gracias a los vínculos, la resiliencia, la creatividad y la atención al mundo sensible.

En el siguiente espacio se encontrarán representaciones de troncos, el tiempo dentro de los árboles y las nervaduras de las hojas como analogía de las vías de circulación de una ciudad enraizada en el territorio.

Desde su plataforma urbana y gráfica 'Hacer la calle. Lo digo con un cartel', la artista despliega mensajes abiertos, poéticos y políticos que incentivan el activismo en el espacio urbano.

Asimismo, el edificio, el Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Comunicaciones, se incorpora al proyecto como materia de trabajo: su historia, sus usos, su posición en el centro de Madrid y sus habitantes -reales e imaginados- activan una serie de reflexiones sobre la comunicación y los vínculos con nuestro entorno que se materializan en seis piezas de mail art, 12 postales y varios carteles creados para esta ocasión.

LA ARTISTA

Laura Lio, que reside en Madrid desde 1990, ha desarrollado esculturas, instalaciones, proyectos para espacios específicos y trabajos sobre papel en dibujo, artes gráficas y libros de artista.

Ha realizado 25 exposiciones individuales en España, Argentina, Francia, Italia, Suiza y otros países. Desde 1996, su obra se exhibe en ferias de arte internacionales como ARCO, Estampa y Más que libros, en Madrid.

También en PINTA y Printed matter en el MoMA de Nueva York; SAGA y Estampages en París; arteBA en Buenos Aires y la Feria de Libros de Artista de Colonia han acogido obras suyas.

Sus piezas se encuentran en colecciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid o el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español en Valladolid. Varias de sus esculturas se encuentran en espacios públicos: O Grove (España); Odenwald (Alemania); el Centro Franco Basaglia (Italia) y en Strömsfors (Suecia).

Por su lado, la comisaria Nerea Ubieto (Zaragoza, 1984), es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y con un Máster en Mercado del Arte y Tasación. Trabaja como comisaria independiente, gestora cultural, crítica de arte en ABC Cultural y guionista en Metrópolis de RTVE.

Sus proyectos multidisciplinares prestan especial atención a la cultura visual contemporánea, así como a cuestiones filosóficas relacionadas con las identidades disidentes, los feminismos y la espiritualidad.

Ha comisariado proyectos en instituciones como Matadero Madrid, DA2 Museo Domus Artium de Salamanca, Tabacalera Madrid, Etopia Centro de Arte y Tecnología en Zaragoza, el Centre del Carme en Valencia o la Sala Amadís de Madrid.