Claudio Tolcachir, Cristiana Morganti, Andrea Jiménez y Marlene Monteiro clausuran la 44ª edición del Festival de Otoño - CULTPROJECT

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director argentino Claudio Tolcachir, la coreógrafa italiana Cristiana Morganti, la dramaturga Andrea Jiménez y la creadora caboverdiana Marlene Monteiro Freitas protagonizan la última semana de la 44ª edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, que concluirá este domingo con una programación que reúne propuestas de teatro, danza y performance de destacados artistas de la escena internacional.

Entre las principales propuestas de esta semana se encuentra 'The Forest', un espectáculo que une al director y dramaturgo argentino Claudio Tolcachir, fundador de la compañía Timbre 4, y a la coreógrafa italiana Cristiana Morganti, antigua bailarina de la compañía Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch. La pieza, que podrá verse en los Teatros del Canal este fin de semana, plantea una suerte de cuento de hadas con ecos shakesperianos para explorar las relaciones afectivas entre padres e hijos.

También estará presente Andrea Jiménez, que regresa al festival después del éxito de 'Casting Lear', reconocido con los Premios Max 2025 al Mejor Espectáculo Teatral y a la Mejor Adaptación. En esta ocasión, la directora y dramaturga presenta 'Contra Antígona', una revisión contemporánea del clásico de Sófocles que transforma el texto en un espacio de encuentro colectivo y participación ciudadana. El montaje podrá verse en Contemporánea Condeduque entre el jueves y el domingo.

La programación incluye asimismo 'NÔT', de la coreógrafa caboverdiana Marlene Monteiro Freitas, una de las creadoras con una poética más singular de la escena contemporánea. Inspirada en 'Las mil y una noches' y en el personaje de Scheherezade, la pieza aborda la supervivencia frente al terror patriarcal y transita por cuestiones como el amor, la guerra, el cautiverio y la libertad. Ocho intérpretes construyen este universo escénico en los Teatros del Canal durante este viernes y sábado.

TEATRO, DANZA Y NUEVAS NARRATIVAS

La última semana del festival incorpora también otras propuestas que exploran los lenguajes escénicos contemporáneos. Es el caso de 'Coreografías virtuales: movimiento(s) futuro(s)', del creador valenciano Mauricio Pérez Fayos, que podrá verse en la Sala Mirador este miércoles y jueves. Inspirado en el libro 'La danza del futuro', de Jaime Conde-Salazar, el espectáculo reflexiona sobre la herencia física y emocional de la generación Z y la relación entre el movimiento, las plataformas digitales y las nuevas formas de percepción.

Por su parte, Gon Ramos y Javier Ruiz de Alegría presentan 'Hashima Hamlet', una propuesta que combina teatro de objetos y kamishibai, el tradicional teatro de papel japonés. A partir de los personajes que habitan el castillo de Elsinor, los creadores construyen una fábula contemporánea que llegará este jueves y viernes a los Teatros del Canal.

Desde Perú, Sebastián Rubio y Yanira Dávila traerán 'El rincón de los muertos', un proyecto de teatro documental y testimonial que se estrenará en España el sábado en el Teatro Pradillo. La obra aborda la fractura entre el Perú oficial y el Perú real a través de una historia vinculada a la memoria y la identidad del país.

El montaje cuenta con un único intérprete en escena, Ricardo Bromley, que actúa, canta, toca instrumentos y ejecuta la danza de las tijeras, un complejo ritual andino caracterizado por sus acrobacias mientras el bailarín sostiene dos láminas de metal.

Las masculinidades contemporáneas centran 'Collons\!', el proyecto teatral de los argentinos Verónica Pallini, al frente de la compañía L'autèntica, y Marco Canale. La propuesta, que podrá verse el fin de semana en los Teatros del Canal, combina una dimensión íntima y colectiva a través de las experiencias de jóvenes que han participado en un laboratorio de creación con actores no profesionales. Sus testimonios se completarán mediante una pantalla con inteligencia artificial integrada.

ACTIVIDADES PARALELAS

Junto a los espectáculos, el Festival de Otoño mantiene su programa 'ÁGORA', una iniciativa de actividades paralelas para ampliar la experiencia del público y acercar la creación escénica a espacios y formatos no convencionales.

Durante esta última semana se celebrarán dos Antesalas, previas a las funciones de 'NÔT', el viernes, y 'El rincón de los muertos', el sábado. Además, el público podrá participar en un encuentro con los artistas después de la representación de 'The Forest', también el sábado.

La 44ª edición del Festival de Otoño encara así su recta final tras reunir un total de 29 espectáculos procedentes de 18 países, con la participación de 28 compañías y una programación distribuida en 13 espacios de la región. El cartel ha incluido siete estrenos absolutos, dos estrenos en Europa y nueve estrenos en España.