La compañía argentina Piel de Lava llega a Contemporánea Condedique con sus obras 'Petróleo' y 'Parlamento'

Contemporánea Condeduque programa dos obras de la compañía de teatro argentina Piel de Lava: Petróleo y Parlamento - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía argentina Piel de Lava llega a Contemporánea Condeduque con sus obras 'Petróleo', que se representará este miércoles y jueves, y 'Parlamento', programada para este viernes y sábado.

Este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid acogerá ambas propuestas, que exploran la construcción de la identidad, los instrumentos de representación política y las posibilidades de crear ficción a partir de dinámicas grupales, recoge el Consistorio en un comunicado.

'Petróleo' es una comedia que aborda la construcción del género y los estereotipos a través de cuatro personajes masculinos interpretados por las actrices de la compañía. La acción transcurre en un yacimiento petrolero de la Patagonia, donde cuatro hombres conviven en un tráiler situado a pocos metros de un pozo casi vacío.

En esta pieza, la quinta del colectivo, Piel de Lava investiga la posibilidad de encarnar personajes masculinos y la relaciona con su trabajo de creación de ficción mediante procedimientos grupales.

LOS DISCURSOS POLÍTICOS, A ESCENA

Por su parte, 'Parlamento' indaga en la teatralidad de los discursos políticos contemporáneos mediante un escenario distópico en el que un grupo de diputadas debate de forma incesante y circular mientras la Tierra está asediada por las llamas.

Las cuatro representantes del Parlamento en Órbita Global se encuentran en una nave que las protege del fuego y las mantiene en el espacio. Desde allí cumplen sus funciones, votan leyes y cantan himnos.

Fundada en Buenos Aires en 2003, Piel de Lava está integrada por las actrices, dramaturgas y directoras Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes.

Entre sus obras figuran 'Colores verdaderos' (2003), 'Neblina' (2005), 'Tren' (2010), 'Museo' (2014), 'Petróleo' (2018) y 'Parlamento' (2023). La compañía ha recibido la Mención Especial de los Premios Konex en 2021 y ha sido reconocida en los Premios Martín Fierro de Teatro de 2024.