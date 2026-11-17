La Comunidad de Madrid colabora en la exposición de Marta Minujín en el Reina Sofía, abierta hasta marzo de 2027 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid colabora en la nueva exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), 'La Menesunda según Marta Minujín', una muestra dedicada a la trayectoria de la artista argentina que podrá visitarse hasta el próximo 8 de marzo de 2027.

La exhibición parte de la emblemática instalación 'La Menesunda', acompañada de una selección de vídeos y material documental sobre las intervenciones artísticas de Minujín. El conjunto ofrece por primera vez en España una visión retrospectiva de su obra, destaca el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Organizada por la Tate Liverpool, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo Reina Sofía, la exposición comenzó su recorrido europeo en 2024 en Copenhagen Contemporary. Tras su estancia en Madrid, viajará a la Tate Liverpool y al Centre Pompidou de Bruselas.

La colaboración entre el Gobierno regional y el museo se enmarca en el convenio suscrito por ambas instituciones para impulsar el turismo cultural de alto valor en la región. En este sentido, la Estrategia Regional de Turismo 2023-2026 contempla la cooperación con las instituciones culturales como una de las vías para diversificar la oferta turística madrileña y favorecer un modelo de turismo de calidad.