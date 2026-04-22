Argentina.- Condeduque inaugura una exposición de la argentina Mariela Scafati sobre las relaciones interpersonales

La exposición permanecerá en Contemporánea Condeduque del 24 de abril al 19 de julio. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Contemporánea Condeduque, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, acogerá desde este viernes al 19 de julio la exposición 'Nombrar el mundo', primera muestra individual en España de la artista argentina Mariela Scafati que trata sobre las relaciones interpersonales.

A partir del afecto intercambiado en estas relaciones y las conversaciones compartidas con amigas, Mariela Scafati crea sus nuevos trabajos, que se presentan, por primera vez en esta exposición, y que amplían el uso tradicional del lienzo con pinturas expandidas que se transforman en esculturas e instalaciones.

La muestra está compuesta, según ha indicado el Consistorio en un comunicado, por ocho cuerpos-lienzo que vertebran esta muestra. Dai, Devo, Estela, Guille, Lola, Magui, Manu y Nico (2026) componen varios cuadros monocromos articulados con cuerdas, siguiendo la metodología japonesa del shibari y vestidos con ropas, como si fueran cuerpos.

Por otro lado, extendidas sobre una gran roca construida en el suelo de la sala, se presenta la serie Faldas banderas (2003-2026), realizada a partir de sus propias 'polleras' --faldas en Argentina-- que se desvisten, se dan la vuelta y muestran las costuras para condensar en palabras pintadas las frases y los términos que les conmueven.

El proceso de trabajo de Scafati parte de un gesto de intercambio y escucha en el que recibe la donación de vestuario de sus compañeras y amigas, les pregunta qué las sostiene en el presente y hacia el futuro y sus respuestas se incorporan a cada pieza mediante palabras escritas.

"A través de estas frases, las obras despliegan un universo de posibilidades donde el lenguaje no solo nombra, sino que produce realidad: reconocer los nombres y las palabras de cada amiga implica, así, ensayar una forma de vida compartida", ha señalado la comisaria Marta Ramos-Yzquierdo.

Otra novedad de la exposición es una pieza de audio que rescata varios de los programas de la Radio Eléctrica Artesanal, subrayando la calidad política de la reflexión colectiva, que fueron realizados en colaboración con Lola Granillo y emitidos en Buenos Aires entre 2010 y 2012.

El uso común de este vocabulario afectivo y político configura una estructura social basada en "la amistad radical, en la que se articulan vivencias no normativas y posicionamientos disidentes".

PERFORMATIVIDAD, DESCONCIERTO Y SUSPENSIÓN

Performatividad, desconcierto y suspensión son las pautas que Scafati va aplicando, como si se tratase de ir experimentando con las posibles declinaciones de una palabra.

Sucede en Familia (Daniel, Kinga y Maite), (2019) y en otras obras que forman parte de la muestra, como Libro y deseo, Para saborear, Respira y Cuatro, todas ellas de 2025, composiciones realizadas con cuerda, lona acrílica y muebles.

Por su parte, el investigador académico Juan Gallego Benot, ha destacado que decir que una obra necesita de personas, reescrituras y versiones y afirmar que, los cuerpos no pueden estar solos y que tenemos "una necesidad de compañía", supone también admitir "una vulnerabilidad radical en un momento de gran violencia contra la disidencia en gran parte del mundo".

MARIELA SCAFATI

Mariela Scafati (1973) es serigrafista queer, pintora y docente. Vive y trabaja en Buenos Aires. Estudió Artes Visuales en Bahía Blanca. Asistió a los talleres de Tulio de Sagastizábal, Pablo Suárez y Guillermo Kuitca.

Desde 2010 es becaria del C.I.A (Centro de Investigaciones Artísticas). Como docente, fue parte de Universidad Di Tella (2016 y 2017), co-coordinadora del C.I.A. 2019 (Centro de Investigaciones Antifascistas) y, desde 2023, de No tan Distintes, organización social transfeminista para personas en situación de calle, y de la Escuela YoNoFui. Participa también en proyectos colectivos vinculados a la serigrafía, la educación, la radio y el teatro.

Ha realizado exhibiciones individuales en instituciones y espacios independientes como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, el Museo Provincial de Bellas Artes de San Juan, el Museo Reina Sofía, el Museo Solomon R. Guggenheim Nueva York, el Neue Nationalgalerie Berlín, el Museo de Arte Moderno de Varsovia, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago (MCA) y el Museo de Wolfsburg, entre otros.