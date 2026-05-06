Argentina.- Contemporánea Condeduque estrena '#Thisisbeauty' con la que Lisi Estarás explora el mundo de las mujeres 'maduras'

Condeduque estrena en Madrid #Thisisbeauty, de la coreógrafa argentina Lisi Estarás. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Contemporánea Condeduque estrena este viernes y sábado el espectáculo '#Thisisbeauty', una de las últimas performances de la coreógrafa y bailarina argentina Lisi Estarás.

Según recoge el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, Estarás celebra su 50º cumpleaños con un solo: "un solo como bailarina de 50 años, que dura 50 minutos y está compuesto por 50 pensamientos".

Inspirada en la obra de Ludwig Wittgenstein y en otras mujeres de esa edad, Lisi Estarás crea una ficción autobiográfica física y verbal que "cuestiona los límites absurdos de la comunicación, en este monólogo de danza que explora el lugar de las mujeres 'maduras' en escena".

La pieza aborda temas como la menopausia, la sexualidad y la discriminación con un "humor agudo", combinando danza contemporánea, filosofía y stand-up y reflexionando sobre la relación entre el movimiento, el lenguaje y lo que queda sin decir.

En esta obra, la fascinación por el papel de las palabras y el lenguaje en la danza se convierte en eje central, "interpretado con gran virtuosismo".

Lisi Estarás comenzó su formación en cuanto a danza clásica a los 14 años y, paralelamente, cursó estudios en materia de asistencia social. A los 17 años, se inició en danza en la Universidad Nacional de Córdoba. En 1990, la posibilidad de poder financiar sus estudios en Israel le permitió desplazarse allí para aprender y trabajar: primero en Jerusalén, en la Rubin Academy of Music and Dance, y luego en Tel Aviv, en la compañía de danza moderna y contemporánea Batsheva Dance Company.

En 1996, Estarás se trasladó a Europa, instalándose primero en Ámsterdam y, al año siguiente, integrando el grupo Les Ballets C de la B de Gand (Bélgica), donde fue la intérprete principal en piezas como Lets Op Bach, Wolf, Vsprs, Pitié, Ch*urs, todas ellas del coreógrafo belga Alain Platel, así como en Tempus Fugit, de Sidi Larbi Cherkaoui. En el año 2000, participó asimismo en la pieza fundacional Una vida inútil, del colectivo de teatro-danza conocido como Peeping Tom. En 2007, la propia Lisi Estarás creó su primera gran coreografía, a la que tituló Patchagonia, y que se presentó en Bruselas (Bélgica), en el teatro Les Tanneurs, así como en varios otros centros de espectáculos en los años siguientes.