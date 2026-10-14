Cultura.- El CeMaB de la UA organiza un diálogo con la escritora hispano-argentina Fernanda García Lao

La escritora hispano-argentina Fernanda García Lao - UA

ALICANTE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti (CeMaB) de la Universidad de Alicante (UA) acoge este jueves 15 a las 10.00 horas la charla-diálogo con la escritora hispano-argentina Fernanda García Lao titulada 'Contra la norma: cortes, desvíos y pulsiones'.

La cita será conducida por el profesor del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la UA Ferran Riesgo Martínez y se encuentra enmarcada en la Semana de la Mujer Escritora que programa el CeMaB.

Además, la actividad se realizará de manera presencial y también podrá seguirse en directo a través del servicio de 'streaming' de la UA en el CeMaB, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Asimismo, la cita está organizada junto a la Facultad de Filosofía y Letras UA, el Instituto Universitario de Investigaciones de Estudios de Género (Iuieg) y el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura.

García Lao es narradora, poeta y directora escénica. Vivió en Madrid entre 1976 y 1993 debido al exilio de su familia, con viajes intermitentes hacia y desde Buenos Aires.

Autora de novelas, libros de poesía y de cuentos, así como de "numerosas" piezas teatrales, ha recibido, entre otros, el primer Premio del Fondo Nacional de las Artes por su novela 'Muerta de hambre', el tercer Premio Cortázar por 'La perfecta otra cosa' y la Beca Antorchas por su obra teatral 'Ser el amo'.

Por su libro de cuentos 'Teoría del tacto' fue finalista del Premio Setenil en 2024. También ha publicado en Latinoamérica, España, Francia, Italia y Estados Unidos.