Cantaora Argentina - GVA

VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía recibe este viernes a la cantaora Argentina, una de las voces más emblemáticas del flamenco contemporáneo, con 'Flamenco por cantaora', un viaje por la esencia del cante jondo en el que la artista onubense interpreta con los palos más representativos del género en el Teatre Martín i Soler.

'Flamenco por cantaora' nace como una revisión de su estudio del género y una reflexión sobre sus raíces, su presente y su evolución, según destaca la Generalitat en un comunicado.

Sobre el escenario, Argentina revive, con su sello personal, desde soleás hasta alegrías, pasando por seguiriyas, marianas, verdiales, romance, bulerías y tangos. Cada interpretación se convierte en un homenaje a las grandes figuras que marcaron el camino, pero también en una afirmación de un flamenco vivo y en renovación.

Para su concierto en Les Arts, la cantaora nacida en Huelva estará acompañada por Francis Gómez y Javier Ibáñez a las guitarras, y por Roberto Jaén y Jorge Bautista a las palmas y jaleos.

Desde su última visita a Les Arts en 2021, la trayectoria de Argentina ha seguido creciendo. En 2024 publicó 'Mi idilio con La Habana', un trabajo que fusiona flamenco con son cubano, salsa y bolero, grabado entre Cuba y España y con colaboraciones destacadas como Pancho Céspedes y la formación valenciana Plena 79 Salsa Orchestra.

Más recientemente, en diciembre de 2025, la intérprete onubense ha presentado 'Utrera Flamenco Fetén' (En Vivo), un disco nacido de una experiencia profundamente emocional durante un homenaje al cantaor El Cuchara.

Tras la actuación de Argentina, Ismael de la Rosa 'El Bola' será el encargado de cerrar la programación de 'Les Arts és Flamenco' el 29 de mayo en el Teatre Martín i Soler.