Paulo Londra presentará su nuevo disco 'entre Cielos' el 25 de marzo en Roig Arena

Paulo Londra presentará su nuevo disco el 25 de marzo en Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) - El artista argentino Paulo Londra actuará el 25 de marzo en el Roig Arena para presentar en directo su tercer álbum de estudio 'entre Cielos', publicado el pasado 21 de octubre.

Con una propuesta "más luminosa, fresca y festiva", Paulo Londra explora nuevas sonoridades y recupera influencias de los años 2000, "sin perder la identidad que lo ha convertido en uno de los artistas más reconocibles de su generación". Canciones como 'me asfixia La Ciudad' y 'hIGhLIGhTS' forman parte de este nuevo universo musical.

Pionero en la expansión internacional del trap argentino, Paulo Londra posee una trayectoria marcada por grandes éxitos. Su álbum debut, 'Homerum' (2019) supera los 8.700 millones de producciones, mientras que éxitos como 'Adán y Eva' lo convirtieron en el primer artista argentino en alcanzar las mil millones de escuchas con una canción en plataformas digitales.

Temas como 'Nena Maldición', 'Forever Alone' o 'Tal Vez' lo situaron en lo más alto de las listas de Latinoamérica y España y su sesión con Bizarrap se convirtió en un fenómeno global. A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras internacionales como Ed Sheeran, Travis Barker, Lil Baby, Feid o Becky G.

Su llegada a Valencia se produce, además, en uno de los momentos "más destacados" de su carrera. Durante 2026, Paulo Londra ha conquistado nuevos escenarios internacionales, ha recibido las Gaviotas de Oro y Plata en el Festival de Viña del Mar, ha encabezado Lollapalooza Argentina ante un público de más de 100.000 personas y ha protagonizado un show en el Estadio Nacional de Lima ante 46.000 personas, colgando el cartel de entradas agotadas.

Ahora, Paulo Londra desembarca en Roig Arena el próximo 25 de marzo para presentar en directo esta nueva etapa musical, en un concierto que promete reunir las canciones de 'entre Cielos' junto a los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.