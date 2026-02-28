Dolores Fonzi, galardonada a Mejor película iberoamericana: "La ultraderecha vino a destruirlo todo"

La actriz Dolores Fonzi posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones son otorgados de manera anual por la - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cineasta argentina Dolores Fonzi, galadronada por la película 'Belén', ha afirmado este sábado al recibir el premio: "No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Vengo de un futuro".

Fonzi ha asegurado que procede de un país que con el presidente Javier Milei ha puesto incluso "en venta el agua", y ha pedido que no le pase a otros países.

Ha agradecido el premio y ha lamentado que el mundo se haya convertido "en una película de horror", con el genocidio en Gaza o la persecución por parte del Servicio de Inmigración norteamericano (ICE), y que no se puede seguir permitiendo.