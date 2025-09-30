Argentina.- Una exposición de archivos del programa de arte 'Cáceres Abierto' viaja a Argentina

Una de las obras que se pueden ver en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). - JVO

Una exposición de archivo del que fuera programa de arte y cultura contemporánea de la Junta de Extremadura durante cuatro ediciones bianuales, denominado 'Cáceres Abierto', presenta los registros de su última edición en Buenos Aires (Argentina), dentro de la programación del Centro Cultural de España en la capital argentina y en colaboración con la Residencia Epecuén del colectivo Ambos Mundos.

A lo largo de los últimos meses, los resultados de 'Cáceres Abierto' 2023 han ido recorriendo diferentes citas internacionales para presentar sus registros más recientes.

De esta manera, si en noviembre de 2024 se pre-estrenaba el documental de la cineasta extremeña Rai Perez en el marco del programa Desplazamientos en Buenos Aires, durante la pasada primavera, fue la Bienal Internacional do Alentejo la que acogió la presentación del catálogo el cual compendia, no solo los trabajos de 2023, sino también el total de proyectos artísticos desarrollados al amparo de este programa, desde 2017.

Ahora, a través de la exposición 'Dormir mientras nuestras camas arden', los registros de algunos artistas como Fernanda Fragateiro, Alonso Gil, Núria Güell, MawatreS, Raquel Meyers, Santiago Morilla o Lola Zoido, se exhiben en una exposición de archivo, cruzada con los resultados de la XVI Residencia Epecuén, de la que Julio C. Vázquez fue curador invitado en 2024.

De esta manera, junto con la curadora argentina Paula L. Benítez, la exposición se completa con autores como como Mariana Coan, Heleliis Hõim, Polina Izvezkova, Beatriz Lindenberg, Guillermo Mena, César Núñez o Vanja Pandurevic.

A la vez, durante las próximas semanas, tendrán lugar otras actividades relacionadas en la capital argentina como la Jornada Iberoamericana de Arte y Archivo, Registrar lo efímero, donde Cáceres Abierto presentará su catálogo por primera vez en Argentina, así como la fanzineteca surgida de las diferentes publicaciones alternativas desarrolladas bajo este proyecto.

Igualmente, Julio C. Vázquez, llevará a cabo la master class 'Nuevas tendencias en arte público. Arte, territorio y poder ante el desafío ecosicial', en colaboración con entidades bonaerenses como la Galería Gachi Prieto y Proyecto PAC, para acabar con un programa de clínicas artísticas dentro de la programación de la Residencia Coordenadas.

Por su parte, el mencionado documental de Rai Maria, 'No hay nada más extraño en una tierra extraña que el extraño que la visita', se estrenará próximamente en España, a través del XIII Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio SOPA, que este año se celebra en Alburquerque.

La exposición 'Dormir mientras nuestras camas arden', que aglutina artistas procedentes de Argentina, España, Portugal, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Estonia y Serbia, podrá visitarse durante el último trimestre del año, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA).

SOBRE CÁCERES ABIERTO

Cabe recordar que 'Cáceres Abierto' ha sido un programa de arte contemporáneo de la Junta de Extremadura surgido del concurso público que sucedió a la feria de arte Foro Sur.

La convocatoria fue ganada por el comisario y gestor cultural Jorge Diez Acón, quién comisarió las dos primeras ediciones junto al comisariado asociado de Julio C. Vázquez. Las dos ediciones posteriores fueron diseñadas por el propio Vázquez con el comisariado asociado de Ana García Alarcón, quien debía haber sido la responsable de la que fuera la quinta edición, sumando el relevo de un nuevo comisario asociado extremeño.

Tras la supresión institucional del proyecto, 'Cáceres Abierto' afronta ahora los trabajos de conformación y divulgación de su archivo, de forma independiente, informaen nota de prensa la organización de la muestra.