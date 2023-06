El Grec propone una trilogía entre Catalunya y Argentina en su proyecto con salas de proximidad

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Grec de Barcelona ofrecerá dentro del proyecto de colaboración con las salas de proximidad On el Teatre Batega una trilogía de piezas teatrales a caballo entre Catalunya y Argentina de tres piezas relacionadas entre sí, ha informado el teatro en un comunicado.

Se trata de la obras 'Sílvia', del argentino Nelson Valente, que se verá en la sala Flyhard; 'La paella dels dijous', de la barcelonesa Cristina Clemente, en el Maldà, y 'Rovira vs.Rodríguez', de Valente y Clemente, que se representará en el Versus Glòries.

El proyecto se completa con 'La chispa', de Marc Angelet, en el Teatre Akadèmia; 'Solar', de Mos Maiorum, en el Maldà; 'Holocaust', de Queralt Riera, en La Babadoc, y 'Hit me if I'm pretty o la princesa moderna', de Juana Dolores, en el Antic Teatre, además de las lecturas 'Not my monkeys' en el Teatre Eòlia, y 'Volver a Madryn' en la Sala Fènix.