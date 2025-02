Leila Guerriero agradece la "hermosa sorpresa, absolutamente inesperada", de recibir el Premio BBK Gutun Zuria

Itxaro Borda asegura que es un "gran honor" recibir también este premio, que no sabe si merece, una de las "neurosis" de los escritores vascos

La escritora y periodista argentina Leila Guerriero ha agradecido la "hermosa sorpresa, absolutamnete inesperada", de recibir el Premio BBK Gutun Zuria 2025, y la escritora vasca Itxaro Borda, que también ha sido distinguida con este premio, ha asegurado que es "un gran honor" que no sabe si se lo merece, porque "una de las neurosis de los escritores vascos" es que "nunca sabemos si merecemos o no los honores, premios y menciones positivas".

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, ha presentado la 18ª edición de Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras que se inaugura esta tarde con la entrega de los premios BBK Gutun Zuria Bilbao 2025 a las escritoras Itxaro Borda y Leila Guerriero.

En la presentación han participado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el director general de BBK, Gorka Martínez; las escritoras galardonadas Leila Guerriero e Itxaro Borda, y Beñat Sarasola e Ivan de la Nuez, del equipo asesor de Gutun Zuria Bilbao.

El alcalde ha destacado que este encuentro con la creación artística ligada a la literatura y a las letras es "un referente en Euskadi por su carácter diverso, transversal y abierto". Gutun Zubia Bilbao abre cada año "espacios de debate, de charla, de reflexión, cada vez más necesarios en nuestra sociedad", ha remarcado.

Aburto ha señalado que el festival es "una carta en blanco que se reescribe cada edicación" y que, en 2025, "invita a una veintena de escritores y escritoras participantes a abrir sus conversaciones desde una mirada optimista, a través de la literatura, el arte y el pensamiento". "Son todos referentes de la literatura y el periodismo actual y voces contemporáneas de la cración en euskera", ha resaltado.

En el marco de la creación literaria, BBK y Azkuna Zentroa otorgan desde 2022 los Premios BBK Gutun Zuria Bilbao Sariak, en reconocimiento a "la labor creativa de agentes esenciales de la literatura vasca e internacional, por su trayectoria, por una obra específica o por haber realizado un proyecto cultural relevante", ha apuntado el alcalde.

REFERENTE INTERNACIONAL

Por su parte, el director de BBK, Gorka Martínez, ha destacado que Gutun Zuria es ya "todo un referente internacional gracias a las voces tan diversas que nos acompañan en cada edición, que aceptan el reto de la carta en blanco que les dejamos sobre la mesa y que han ido dando forma al pensamiento de nuestra época, una ventana absolutamente necesaria en esta sociedad vertiginosa que nos interpela y nos invita a cuestionar todo lo que nos rodea".

En cuanto a las premiadas, ha destacado la "prolífica carrera y aportación a la literatura vasca" de Itxaro Borda, que "cuenta con una amplia trayectoria en casi todos los géneros literarios y destaca por su aportación de temas y nuevos enfoques desde la diversidad, además de ser una referencia en la innovación de la prosa en euskera".

Por su parte, ha señalado que Leira Guerriero es "una de las grandes firmas del periodismo narrativo latinoamericano" y ha añadido que "su prosa feroz y precisa bucea en lo sutil para, desde el asombro con el que es capaz de iluminar la realidad cotidiana, alumbrar lo que permanece oculto en nosotros".

Ambas recibirán esta tarde la makila de honor y, tras ello, Leila Guerriero marcará el inicio de los encuentros en el Auditorio de Azkuna Zentroa con una conversación con el escritor Rodrigo Fresán en la que profundizarán acerca del cómo, cuándo y por qué de su profesión y de los modos y modales con los que vive y convive para contarla.

Itxaro Borda, por su parte, será la encargada de cerrar el festival este sábado en un encuentro con la también escritora Aurélia Lassaque en el que hablarán sobre lo que supone utilizar lenguas minoritarias en el contexto de una literatura global.

PREMIADAS

En el marco de la presentación, Leila Guerriero ha afirmado que "uno no escribe para ganar premios" y ha considerado, de hecho, que "la mejor manera de no ganarse un premio, al menos uno que valga la pena, es escribir para ganarlo". "Y los premios como éste, que son premios a los que una no postula, se agradecen muchísimo, con la sorpresa hermosa que produce lo absolutamente inesperado".

Guerriero ha asegurado que estar en Gutun Zuria, "en un lugar en el que se habla de literatura, va a haber conversación literaria y nos vamos a cruzar y mezclar hablando en distintas lenguas va a ser un gusto", porque "la tarea de escribir ocurre, por lo menos para mí, en un lugar lejano y solitario, en el encierro".

Por ello, ha insistido en que "cruzarse aquí con gente a la que uno admira y quiere, siempre es un placer y es sumamente nutritivo". Además, ha dicho que, "lo mejor de los premios", más allá de que lo agradece "muchísimo", es "la posibilidad que dan de salir un poco de la cueva, de compartir, de hablar de los pequeños o grandes padecimientos comunes que tenemos todos los que escribimos delante de la escritura y de la conversación literaria que incluye la chismografía",

Leila Guerriero ha reiterado su agradecimiento a la organización del festival por haber pensado en ella, "estando tan lejos y habiendo, además, escrito una obra no ficción, cuando la no ficción no suele ser precisamente la princesa del baile".

Por su parte, Itxaro Borda ha asegurado que es un placer estar en Bilbao y tomar parte en Gutun Zuria, por tercera vez. "Es un gran honor para mi, y no sé si lo merezco, y es que ésa es una de las neurosis de los escritores vascos, que nunca sabemos si merecemos o no los honores, premios y menciones positivas, pero recogeré de buena gana la makila de Gutun Zuria".

Además de la "neurosis de los escritores vascos", Borda ha mencionado el autismo en su caso concreto, porque, según ha explicado, vive como "en una especie de encierro, confinado", en el momento en el que crea.

CONVERSACIONES

Tal y como se anunció hace dos semanas, junto a Leila Guerriero e Itxaro Borda, serán protagonistas de la 18ª edición de Gutun Zuria Bilbao Festival Internacional de las Letras de 2025, que se celebra desde este martes hasta el sábado, 1 de marzo en Azkuna Zentroa, Joseba Sarrionandia, Oihane Amantegi, Maddi Barber, Miren Amuriza, Lizar Begoña, Itxaro Borda y Miren Billelabeitia.

La edición de este año de Gutun Zuria propone "una mirada optimista y abierta al mundo a través de la creación literaria, el arte y el pensamiento a través de un programa compuesto por nombres clave de la literatura contemporánea y nuevas voces de la narrativa actual".

Joseba Sarrionandia mantendrá una conversación con Oihane Amantegi Uriarte. Bajo el título 'Euskaraz tropikoetan', explicarán qué supone escribir en euskera.

Otra de las conversaciones entre autoras vascas será la protagonizada por Miren Amuriza y Lizar Begoña, en un diálogo que girará en torno al uso especial de la lengua, las nuevas formas de relación afectiva o los residuos de un mundo precarizado.

Las escritoras Sabina Urraca, autora de 'El celo', y Rosario Villajos, Premio Biblioteca Breve de 2023 por 'La educación física', hablarán de cómo viven el proceso de escritura y cuál es el pulso que mantienen con la literatura.

La investigadora neurocientífica y filóloga Carmen Estrada, autora de la traducción y adaptación de 'La Odisea' mantendrá una charla en torno a esta obra clásica de Homero con su ilustradr, Miguel Brieva.

También se podrá asistir a las conversaciones de María Ángeles Fernández y Jairo Marcos, periodistas freelance, con la cineasta vasca Maddi Barber, y las que mantendrá la escritora y psicoanalista Lola López Mondéjar y el filósofo Manuel Cruz o Andrea Fernández Plata, autora de 'Jarroa', y Stefanía Caro, escritora de 'Pómulo y lejanía'.