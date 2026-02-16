María Becerra se incorpora al cartel del Barts Festival de Barcelona

Archivo - La cantante María Becerra actúa durante la segunda jornada del Reggaeton Beach Festival 2024, a 21 de julio de 2024, en Madrid (España). El mayor Urban Beach Festival de Europa celebra una nueva edición en Madrid, lleno de novedades, zonas mejor - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante argentina María Becerra se ha incorporado a la programación del Barts Festival, que se celebrará en el Poble Espanyol de Barcelona durante el mes de julio.

Según informa este lunes la promotora The Project, la cantante actuará el 22 de julio para presentar los temas de su álbum 'Quimera', y las entradas se pondrán a la venta este martes.

María Becerra se incorpora a un cartel que cuenta con Beat, Belle & Sebastian, ZZ Top, Charlie Puth, Biffly Clyro y Elvis Crespo, entre otros.