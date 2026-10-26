Mariana Enriquez dice que el gótico es útil para "interpretar ciertas persistencias en la historia"

La escritora Mariana Enriquez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora argentina Mariana Enriquez ha publicado el volumen 'Conversaciones con la oscuridad' (Páginas de Espuma), que ha definido como un mapa sintético de su trayectoria narrativa, y ha subrayado que el fantástico y el gótico le es "muy útil para interpretar ciertas persistencias en la historia y cuestiones de la memoria".

En rueda de prensa en Barcelona, Enriquez (Buenos Aires, 1973) ha dicho que es un tipo de género que para contar ciertas persistencias "de la memoria, de taras de América Latina, de violencias o de narrativas de los pueblos imaginarios" es eficaz.

El volumen 'Conversación con la oscuridad' reúne charlas, conferencias, clases y entrevistas a lo largo de los años, reunidos por la investigadora Inti Soledad Bustos y que la escritora junto al editor Juan Casamayor han ido "puliendo", en el que aborda una cartografía crítica del terror contemporáneo.

Preguntada por el uso del terror en un momento en que la realidad parece superarlo, ha afirmado que nunca encontró en él un refugio o un escape: "Es mi mirada, no compite con la realidad. Ninguna ficción te sirve para escapar de la realidad en esos términos", una realidad de la que toma en ocasiones elementos y en otros casos los deforma.

"Afortunadamente no sé de dónde viene la obsesión del terror, lo disfruto", ha añadido Enriquez, para quien ha afirmado que siempre fue su mirada, y ha afirmado que los gustos pueden a veces tener explicación y en otras simplemente ocurre.

INFLUENCIAS

Ha repasado que durante su infancia leyó libros de mitología, tanto grecorromana como guaraní, más tarde entró en el gótico literario y el cine de los 80, para posteriormente pasar una "época absoluta de obsesión" con Stephen King, a la que siguió en los 90 el 'Drácula' de Francis Ford Coppola y lecturas del romanticismo y el surrealismo.

Del panorama actual destaca en el cine a Robert Eggers, Julia Ducournau o Ari Aster, el cine español de género como el de J.A.Bayona o Paco Plazo, el terror hecho por mujeres y escritores como Diego Muzzio, Attila Veres, Mónica Ojeda y Fernanda Trías, entre muchos otros.

IA

Preguntada por el uso de inteligencia artificial (IA), que no ha querido juzgar porque se está en un momento embrionario, ha dicho que le gusta escribir y su proceso: "Quiero usarla de otra manera porque me gusta sufrir, pelearme con las palabras. No quiero que me resuelva algo la IA", ya que eso puede hacerle pensar que se está quedando corta en creatividad, ha subrayado.

Ha dicho que en la actualidad, con un buen modelo de IA "es muy difícil que un editor se dé cuenta" de que se está utilizando, pero ha dicho que también hay gente que escribe mal, robótico, con frases obvias y falsas porque el hecho de estar hecho por un humano no lo va a convertir automáticamente en bello.

Tanto el escritor Jorge Carrión como el editor Juan Casamayor han resaltado que el libro se presenta en un hotel "fan" de la escritora (Enriquez ha bromeado que deberá escribir una historia situada en un hotel) y que el volumen reúne las reflexiones, pensamientos y teorías que han acompañado su escritura.

Carrión ha subrayado la fuerte dimensión académica del libro, visualiza una Enriquez lectora sistemática y un diálogo con las últimas tendencias del terror, en especial el 'body horror', y lo ha definido como una fantástica introducción al universo de la escritura y para encontrar conexiones en su literatura que "tiene algo de manifiesto generacional".