Argentina.- Las Matinées de Miramon de Euskadiko Orkestra, en San Sebastián, viajan a Argentina este sábado a ritmo de tango

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SAN SEBASTIÁN 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las Matinées de Miramon de Euskadiko Orkestra en San Sebastián viajan este sábado a Argentina al ritmo del tango de Ástor Piazolla con el quinteto Tango Berria.

La sesión, en la que el grupo interpretará una decena de obras del citado compositor, comenzará a las 11.00 horas con entradas agotadas. Según han explicado desde Euskadiko Orkestra, este concierto reivindica la figura de Piazzolla, "esencial del tango del siglo XX y creador de un lenguaje revolucionario que transformó para siempre este género popular argentino".

El programa reúne algunas de sus páginas más emblemáticas en arreglos realizados por Philippe de Ezkurra, bandoneonista, acordeonista y arreglista especialista en la obra piazzolliana.

De Ezkurra interpretará en la Matinée el bandoneón en diálogo con cuatro intérpretes de Euskadiko Orkestra: Irene Echeveste (violín), Marc Sirera (contrabajo), Anne Charlotte Lacroix (fagot) y Mehmet Sönmez (contrabajo de Euskadiko Orkestra que en esta ocasión ejercerá de pianista).