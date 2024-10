Argentina.- El mundo de la música, conmocionado por la muerte de Liam Payne: "Era solo un crío"

Compañeros de One Direction lloran la muerte de Liam Payne: "Todo tan irreal..."

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La muerte del cantante británico Liam Payne, antiguo miembro de la banda One Direction, este miércoles 16 de octubre a los 31 años tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires (Argentina), ha conmocionado a artistas y compañeros del mundo de la música, entre ellos Liam Gallagher, Paris Hilton, Charlie Puth o los Backstreet Boys.

Así, el cantante de Oasis, Liam Gallagher, ha escrito un mensaje en su cuenta de X --a pesar de no haber trabajado con Payne--, asegurando que "la vida es valiosa" y que solo se puede vivir una vez. "Chicos, solo podéis vivirla una vez, id con calma", ha escrito.

También han compartido sus condolencias la artista Paris Hiton, que ha mandado su "amor" a la familia, y el cantante estadounidense Charlie Puth, quien ha recordado que Payne fue uno de los primeros "grandes artistas" con el que trabajó.

Aunque por el momento sus excompañeros de One Direction, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlison, no se han pronunciado al respecto, sí lo ha hecho la madre de Styles, Anne Twist, quien ha compartido en Instagram una foto en negro bajo la que se lee: "Era solo un crío".

La banda Backstreet Boys también ha lamentado la muerte del cantante. "Las palabras no pueden expresar las emociones que estamos sintiendo colectivamente en este momento, y parece que el resto del mundo está en el mismo barco. Nuestros corazones están con la familia de Liam, sus amigos y los Directioners (fans de la banda One Direction) de todo el mundo", han explicado.

Otros de los artistas con los que había colaborado Payne, que publicaba su última canción 'Teardrops' el pasado marzo, como el colombiano J Balvin o el rapero Quavo, han compartido mensajes de apoyo.

Precisamente, en este último tema, 'Teardrops', el británico cantaba: "Caen lágrimas / Haré que me ames de nuevo / Pero no se cómo amarte cuando estoy roto / Todo lo que hacemos es romper y doblarnos / Últimamente me está costando ver un nuevo amanecer".

El programa The X Factor, que propulsó a Payne a la fama como parte de One Direction con 16 años, ha calificado al artista como "talentoso", asegurando que su muerte dejará un "legado duradero" tanto en la industria musical como en las 'directioners' de todo el mundo.

"Tenemos el corazón roto por el triste fallecimiento de Liam Payne. Tenía un talento inmenso y, como parte de One Direction, Liam dejará un legado duradero en la industria de la música y en los fans de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con sus amigos, su familia y todos los que le querían", ha añadido la cuenta oficial del concurso.