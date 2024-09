El Museo de Altamira vuelve a convertirse en sede de PHotoESPAÑA con 'Perpetual Present' de Sofía Crespo

SANTILLANA DEL MAR, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira --dependiente del Ministerio de Cultura--, acoge la muestra 'Perpetual Present', de la artista argentina Sofía Crespo, como sede, por tercera vez, de la sección oficial del festival PHotoESPAÑA que cumple su vigésimo séptima edición.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 17 de noviembre, es la primera en la que una artista de PHotoESPAÑA desarrolla un proyecto con carácter "específico" para Altamira, según ha resaltado la subdirectora general de Museos Estatales, Mercedes Roldán, durante la inauguración de la exposición que ha tenido lugar este viernes.

En su intervención, Roldán ha señalado, además, que esto "da un valor especial porque el vínculo va más allá de la conexión temática al dejarse impregnar por una realidad patrimonial muy concreta".

Con este proyecto, Crespo se adentra en el pasado de la mano de las tecnologías actuales. Para ello, ha creado imágenes a partir de modelos automáticos de generación, impresión 3D y pintura robótica sobre arcilla.

Así, la exposición explora el ámbito de las técnicas y las tecnologías que han creado imágenes que son parte de identidad y legado humano tanto en la prehistoria como en el presente, e incorpora, a su vez, la inteligencia artificial.

"En Altamira se alcanza una perfección técnica que los nuevos avances tecnológicos permiten documentar, datar y valorar, además de abrir nuevas vías de investigación", ha explicado la directora del museo, Pilar Fatás.

En este sentido, ha añadido que "la tecnología se pone al servicio de nuestro primer arte y es esta la que ha atraído el interés de la artista", ha añadido.

IMÁGENES MULTIESPECTRALES

Por otro lado, para comprender y apreciar mejor el arte rupestre, la tecnología ofrece el recurso de las imágenes multiespectrales, capas invisibles al ojo, que son capturadas por instrumentos sensibles a longitudes de onda concretas.

De esta manera, la artista no oculta su fascinación por estos 'espectros', que permiten la relectura de superficies inertes que el tiempo ha borrado, pero que ahora "emergen con una nueva plasticidad".

Según Crespo, esta muestra "plantea cómo la interacción de los nuevos avances puede alimentar nuestra comprensión y visión del mundo, y cómo podríamos transmitir lo que queda de nuestra cultura a través del tiempo".

Así, en opinión de la artista, "las tecnologías son, de esta manera, herramientas para la investigación prehistórica, pero también ayudan a transformar la compresión de la creatividad y la visión del mundo. Teniendo en cuenta la caducidad de nuestra tecnología actual, debemos reconsiderar los restos a preservar y trasmitir en el tiempo de nuestra cultura pasada".

Asimismo, ha señalado que "la evocación del pasado nos permite discurrir sobre nuestro presente y convertir la tecnología en legado".

Crespo (Buenos Aires, 1975), nacida en Argentina y afincada en Lisboa, se centra fundamentalmente en la vida artificial y en las formas de vida generativas como práctica artística digital.

Sus obras han sido expuestas en espacios como Fotomuseum Winterthur, Al Everything Summit de Dubai o Tank Museum de Shangai, entre otros, y ha obtenido premios como el RE:HUMANISM Art Prize de Roma, el AI Newcomer Award de la German Informatics Society o el Next Nature Network. Es confudadora de Entangled Others Studio.