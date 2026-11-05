Musikene Big Band actuará este viernes en el auditorio de Musikene de San Sebastián bajo la dirección de Emilio Solla

SAN SEBASTIÁN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Musikene Big Band ofrecerá un concierto este viernes en el auditorio del Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, en San Sebastián bajo la dirección del pianista, compositor y arreglista argentino Emilio Solla.

El alumnado de jazz tendrá la oportunidad de trabajar con este reconocido músico internacional, ganador de un Latin Grammy y seis veces nominado a los premios Grammy.

El concierto, a las siete de la tarde, será el resultado de una semana de trabajo intensivo. La agrupación nterpretará composiciones del propio Solla como 'Buenos Aires Blues', 'Chacafrik', 'Four for Miles', 'La Novena' o 'Viernes de Salamanca'.

Solla ha colaborado con artistas como Paquito D'Rivera, Arturo O'Farrill, Yo-Yo Ma y Edmar Castañeda. Además, es profesor en The New School of Music de Nueva York e imparte clases en universidades y conservatorios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.