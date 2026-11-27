Archivo - La obra 'Euforia & Desazón' llega al LAVA este sábado, 28 de noviembre. - ITSASO ARIZKUREN - Archivo

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) ofrece este sábado, 28 de noviembre, a las 20.30 horas y con un precio de 15 euros, la obra 'Euforia & Desazón', una dramaturgia argentina dirigida por Sergio Boris, quien se hizo con el Premio Nacional de las Artes de Argentina y ortorga la palabra a quienes habitualmente quedan fuera del centro del relato.

La propuesta se basa en una academia para adultos a la que llega Amanda, una antigua alumna del centro, quien pretende hacerse cargo de un territorio suspendido entre la esperanza y el abandono. Sus alumnos, mientras, inventan razones para quedarse en la academia mientras el mundo parece haber dejado de esperar por ellos.

Boris construye con elementos como la euforia y la desazón un relato poético e incómodo centrado en aquellos que viven en los márgenes, entre ellos, personas que suspenden, que tropiezan y que sobreviven y que, pese a todo, encuentran razones para creer que otro estilo de vida se encuentra a su alcance.

La programación semanal de LAVA terminará el domingo día 29 de noviembre, a las 18.30 horas y con un precio de 5.50 euros, la propuesta de SCANFamiliar, 'Mi pequeño universo', una obra reconocida con el Premio al Mejor Espectáculo para Público Infantil y Familiar en la edición 26 de la Feria de Teatro de Castilla y León.

Referente del clown en España y con una trayectoria de más de cuatro décadas, Marcel Gros, viaja a través de la infancia mediante su peculiar universo conformado por sueños, recuerdos e imaginaciones. Esta pieza invita a ver el mundo con el interés y asombro de los niños y que recuerda que creer no significa dejar de imaginar.