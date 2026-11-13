Publicado 13/11/2026 18:50

Omar Ayuso protagoniza 'La forma humana', el nuevo montaje de Pablo Messiez en Nave 10 Matadero

La obra está inspirada en la novela 'El cordero carnívoro' y podrá verse del 20 de noviembre al 20 de diciembre

Omar Ayuso encabeza el reparto de esta obra, que podrá verse del 20 de noviembre al 20 de diciembre Pablo Messiez.
Omar Ayuso encabeza el reparto de esta obra, que podrá verse del 20 de noviembre al 20 de diciembre Pablo Messiez. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Omar Ayuso encabeza el reparto de 'La forma humana', la nueva creación del dramaturgo y director argentino Pablo Messiez, que llegará a Nave 10 Matadero el próximo 20 de noviembre con una propuesta que invita a cuestionar las convenciones sociales y repensar las formas de convivencia y las relaciones personales.

La obra, que permanecerá en cartel hasta el 20 de diciembre en la sala Max Aub, cuenta también con Cris Blanco, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez. Se trata de una producción de Buxman Producciones, Temporada Alta y el Teatro Calderón de Valladolid.

Según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, Messiez construye la pieza en torno a la pregunta de cómo estar juntos y hasta qué punto nuestra manera de vivir y relacionarnos responde a los propios deseos o a modelos heredados.

La obra parte de la novela 'El cordero carnívoro', de Agustín Gómez Arcos, una lectura que tuvo un profundo impacto en Messiez y que impulsó el proceso creativo. La otra gran referencia artística del montaje es Francis Bacon.

El equipo artístico cuenta con Cecilia Molano en la escenografía y el vestuario, Carlos Marquerie en la iluminación, Elena Córdoba en la coreografía y Oscar G. Villegas en el espacio sonoro. Miguel Valentín participa como ayudante de dirección.

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