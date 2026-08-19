Argentina.- El papel de la mujer y la cerámica de Talavera, protagonistas en un Congreso sobre Patrimonio Cultural Inmaterial

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TOLEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El profesor tutor de la UNED Talavera de la Reina y arqueólogo talaverano Sergio de la Llave participará el próximo 20 de agosto en el XII encuentro digital del Congreso Internacional 'Despatriarcalizar el Patrimonio Cultural Inmaterial', organizado por el equipo de Investigación y Gestión Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial Universidad Nacional de La Plata-Argentina, una actividad que cuenta con la cooperación de más de 20 instituciones internacionales.

En este foro internacional, De la Llave ofrecerá la ponencia 'El papel de la mujer en los procesos artesanales de la cerámica de Talavera de la Reina (España): del silencio e invisibilidad al reconocimiento y puesta en valor', en la que aborda la evolución del papel desempeñado por las mujeres en los talleres cerámicos artesanales y el proceso de recuperación y visibilización de una labor que históricamente ha sido relegada a un segundo plano.

Durante su intervención, según informa la UNED, explicará como el reconocimiento por parte de la UNESCO, en 2019, de los Procesos Artesanales para la elaboración de la Talavera de Puebla y Tlaxcala (México) y de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo (España) y la puesta en marcha del Plan Especial de Salvaguarda (PES) de los procesos artesanales de la cerámica de Talavera --plan que en el que participó como coordinador--, supuso un punto de inflexión para impulsar nuevas líneas de trabajo dirigidas a preservar este patrimonio desde una perspectiva mucho más inclusiva.

Con esta ponencia, el arqueólogo talaverano realizará un recorrido de las acciones que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo, a fin de establecer un estado para la cuestión actualizado sobre las experiencias adquiridas en Talavera de la Reina.

Para ello, evaluará los desafíos y logros adquiridos en la implementación de procesos despatriarcalizadores a través de la investigación y el reconocimiento público, así como definirá los desafíos existentes y la perspectiva de futuro.

Sergio de la Llave ha recordado que a través de la elaboración del Plan Especial de Salvaguarda se están aplicando diferentes medidas transversales mediante la implementación de programas y proyectos cuya ejecución se ha planificado a corto, medio y largo plazo. Entre ellos se encuentra el curso de extensión universitaria celebrado en UNED Talavera durante los dos últimos años, 'Cerámica de Talavera, de la tradición a la actualidad', del que ya se han celebrado dos ediciones con un total de más de doscientas matriculaciones.

Todo ello se lleva a cabo con el objetivo de asegurar la pervivencia de la manifestación cultural y sus funciones sociales en relación con la comunidad portadora.

En este caso, ha señalado que corresponde a un conjunto de oficios entendido como una serie de conocimientos y prácticas artesanales, técnicas, aspectos culturales y tradicionales vinculadas a la producción de cerámica artística de esta localidad.

Dentro de este documento cobra especial relevancia el Eje II, dedicado al impulso de un modelo económico, social, cultural y ambiental sostenible.

Entre sus medidas, figura la acción 50-II.34, centrada en "poner en valor el papel desarrollado por la mujer y los niños en el mantenimiento de los procesos artesanales a lo largo de la historia", una iniciativa que, según destaca el arqueólogo, ha servido de impulso para hacer visible el protagonismo femenino en la historia de la cerámica de Talavera así como favorecer nuevas líneas de investigación y divulgación.

El propósito del Congreso 'Despatriarcalizar el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)' es consolidarse como un espacio de encuentro destinado al intercambio de ideas desde aportaciones inter y transdisciplinarias, al diseño y promoción de políticas culturales inclusivas, así como la elaboración de herramientas metodológicas, entre otros.

El objetivo final del mismo es avanzar en la comprensión teórica y práctica, asegurando la participación equitativa de todos los actores sociales para transformar profundamente las dinámicas de poder que han marginado a comunidades e identidades diversas, promoviendo así un PCI más justo, plural, inclusivo y representativo.