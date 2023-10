Los personajes femeninos de las comedias de Shakespeare, protagonistas en el ciclo de Matías Piñeiro en Tabakalera

SAN SEBASTIÁN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los personajes femeninos de las comedias de Shakespeare protagonizarán el ciclo de Matías Piñeiro, que Tabakalera inicia este mes. Se trata de una retrospectiva donde se presentarán seis películas dirigidas por el realizador argentino, una sesión de 'Cine hablado' en la que el director ofrecerá una visión única de sus procesos creativos y proyectos actuales, y una 'Carta Blanca' de cuatro películas seleccionadas por el propio cineasta.

El nuevo ciclo explorará "el ingenio de un realizador que redefine la relación entre el teatro y el cine a través de los personajes femeninos de Shakespeare", según han explicado desde el centro de cultura contemporánea de San Sebastián.

Matías Piñeiro, reconocido como uno de los principales exponentes del nuevo cine argentino, se adentra en el estudio de la obra de William Shakespeare y se "embarca en una fascinante exploración de los personajes femeninos de las comedias del dramaturgo". A través de la lectura, descubre "notables similitudes" entre los personajes femeninos y el grupo de actrices del teatro independiente argentino con el que él ya solía trabajar: María Villar, Agustina Muñoz, Romina Paula y Laura Paredes.

En ese contexto, el director decide en 2011 dirigir su primera película centrada en un personaje femenino de Shakespeare, y revive el personaje de Rosalinda de 'Como gustéis', interpretado por María Villar. Así da comienzo lo que después se convierte en un ciclo de películas hermanadas, todas ellas protagonizadas por las mismas actrices, quienes encarnan diversos personajes femeninos de Shakespeare.

Uno de los aspectos distintivos de la obra de Piñeiro es la gran producción cinematográfica que ha desarrollado en poco tiempo, con seis películas realizadas en una sola década, todas ellas de bajo presupuesto. Las películas que serán proyectadas en Tabakalera durante el mes de octubre son 'Viola y Rosalinda', 'La princesa de Francia y Sycorax', 'Hermia & Helena' y, finalmente, 'Isabella'.

'CARTA BLANCA'

Además de los filmes de Matías Piñeiro, el cineasta programará una 'Carta blanca' conformada por cuatro películas que se proyectarán en diciembre. Estas proyecciones permitirán "conocer y profundizar en la mirada" del autor sobre el cine.

La primera de ellas será 'Chimes at Midnight' (Campanadas a medianoche) de Orson Welles que, en palabras de Piñeiro, es "una adaptación que me ha hecho entender que para hacer Shakespeare hay que romperlo". La segunda película será 'Sylvia Scarlet', de George Cukor, una comedia que "no dice tener nada que ver con Shakespeare pero que adentro sí tiene".

La tercera será 'Dance, Girl, Dance de Dorothy Arzner', de Roy Del Ruth, que se vincula con diferentes miradas sobre el teatro que Piñeiro ha encontrado interesantes en el cine. La cuarta y última será 'Conte d'hivern' (Cuento de invierno), de Éric Rohmer, que "no es una adaptación de Shakespeare pero toma directamente elementos reconocibles de él".

Para completar el ciclo, el realizador argentino ofrecerá el 11 de noviembre una sesión de 'Cine hablado', en la que expondrá las particularidades de sus procesos de trabajo, y donde dará cuenta de los proyectos en los que trabaja en la actualidad. Las entradas para el ciclo de Matías Piñeiro están ya disponibles en la web de Tabakalera.