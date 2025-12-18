Argentina proyecta toda su fuerza en FITUR

Archivo - El Calafate, en Argentina - IFEMA - Archivo

Argentina desembarca en la Feria Internacional de Turismo de España 2026 (FITUR) con una de sus participaciones más ambiciosas de los últimos años, reafirmando su posicionamiento como destino estratégico para el mercado español y europeo con el lema Argentina. Freedom Lives Here, (Argentina. La libertad vive aquí) el país se posiciona como un destino donde el orden y la libertad no solo se respetan, sino que se respiran, se sienten y se disfrutan. La delegación argentina estará encabezada por el Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli y el Embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia.

Visit Argentina impulsa una nueva etapa de promoción internacional para invitar a los viajeros a descubrir un país único y valioso, con una propuesta turística diversa, moderna y competitiva. Argentina ofrece paisajes infinitos, culturas diversas y una calidez humana que deja huella en quienes la visitan.

Desde los glaciares patagónicos hasta las selvas y la puna del Norte, desde la música y el fútbol hasta su gastronomía premiada y sus tradiciones vivas, Argentina se posiciona como un destino atractivo, seguro y estable, donde la libertad se expresa en la experiencia del viaje. El país invita a redescubrir su riqueza natural y cultural a través de propuestas que combinan naturaleza, aventura, enoturismo, bienestar, grandes ciudades y experiencias auténticas.

En este proceso, Argentina avanza con un rumbo definido basado en la modernización tecnológica y la apertura al mundo como pilares de desarrollo. La transformación del sector turístico incorpora innovación, inteligencia artificial y alianzas estratégicas que fortalecen su presencia global, y consolida al país como un hub tecnológico emergente y una referencia internacional en competitividad turística.

Un capítulo clave de este cambio estructural es la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional. Argentina firmó 52 Memorandos de Entendimiento y Tratados de Cielos Abiertos con países de todo el mundo, constituyendo un récord global tanto en cantidad como en velocidad de implementación. Gracias a este proceso, ya se encuentran operativas 39 nuevas conexiones internacionales, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo. Entre 2023 y 2025, la cantidad de rutas aéreas directas creció un 58%, posicionando al país en el centro del mapa aerocomercial.

FITUR se consolida así como la plataforma ideal para presentar Argentina, no solo para mostrar sus atractivos, sino también para presentar estos avances a aerolíneas, operadores turísticos, inversores y socios estratégicos. En el caso del mercado español, Argentina cuenta actualmente con rutas directas desde Madrid a Buenos Aires operadas por Iberia, Aerolíneas Argentinas y Air Europa, además de vuelos directos desde Madrid a Córdoba con Air Europa y desde Barcelona a Buenos Aires con Iberia, alcanzando más de siete frecuencias semanales entre ambos países. Esta conectividad refuerza el posicionamiento de España como mercado estratégico y facilita el crecimiento sostenido del turismo receptivo. Además, compañías aéreas como Plus Ultra y World2Fly ya manifestaron su intención de avanzar en nuevas rutas, proyectando una mayor conectividad entre España y Argentina.

España ocupa un rol central en la estrategia turística argentina. Por su cercanía cultural, su histórica relación bilateral y su posición como hub europeo, el mercado español representa una oportunidad clave para el crecimiento del turismo receptivo y la generación de alianzas comerciales sostenibles. El viajero español encuentra en Argentina un destino de larga distancia que combina experiencias únicas, gastronomía de alto nivel, naturaleza extrema y ciudades vibrantes.

En la edición 2025 de FITUR, 120 representantes del sector turístico argentino mantuvieron 3.150 reuniones comerciales. Para FITUR 2026, Argentina ampliará su presencia con un stand de más de 500 m2, una delegación de más de 150 representantes del sector público y privado y una proyección de 4.000 reuniones de trabajo. Participarán más de 65 empresas privadas, 18 destinos turísticos, además de cámaras y asociaciones del sector.

Más que una feria, FITUR es el epicentro donde se definen tendencias y se generan alianzas estratégicas. Allí, Argentina mostrará su autenticidad, su diversidad natural, su riqueza cultural, su gastronomía reconocida internacionalmente y su capacidad de innovación. FITUR 2026 será la oportunidad para que Argentina continúe consolidándose como un país seguro, profesional y atractivo, invitando al mundo a descubrir, invertir y vivir experiencias únicas.