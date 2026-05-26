La RAE lleva a Argentina la III Convención de Lenguaje Claro y Accesible con la IA como tema principal y "gran reto"

Archivo - El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado interviene en el acto a 22 de febrero de 2023 en Sevilla, (Andalucía, España). La Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cajasol han entregado hoy a la Real Academia Española - Francisco J. Olmo - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Española (RAE) celebrará en octubre en la ciudad de La Plata (Buenos Aires, Argentina) la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible con la inteligencia artificial como tema principal de las jornadas.

Así lo ha informado el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, en la apertura de la reunión preparatoria de la convención que ha tenido lugar en la sede de la Academia.

"La inteligencia artificial es el gran reto de nuestro tiempo, es el tema de la encíclica papal --'Magnifica Humanitas', de León XIV-- que hemos conocido", ha afirmado el director de la RAE, al tiempo que ha advertido de que "dentro de poco" la mayoría de comunicaciones se harán a través de inteligencia artificial.

En este sentido, ha explicado que en lugar de decir "a los seres humanos que se comporten y que usen correctamente el lenguaje", hay que "pretender que lo haga" la inteligencia artificial.

"Hay que saber cómo se hace eso, porque hasta ahora lo que tenemos son grandes declaraciones como la encíclica papal en la que se advierte de que corremos grandes peligros", ha asegurado Muñoz Machado.

Además, ha insistido en que "tenemos que procurar tener cuidado con ella" y ha explicado no solo hay que "controlar a los controladores" de la inteligencia artificial, sino "cuidar el uso de la inteligencia artificial, incluso por los poderes internos del Estado, ofreciendo unas pautas que respeten el derecho de los ciudadanos a comprender".

Muñoz Machado ha recordado que la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, constituida formalmente en junio de 2022, agrupa actualmente a 562 instituciones de todo el ámbito hispanohablante, con presencia mayoritaria en América Latina -341 miembros- y una representación destacada de España y Estados Unidos.

La convención de La Plata abordará de manera central la relación entre lenguaje claro e inteligencia artificial, incorporando además sesiones de formación. "Nos dirigimos este octubre a ciudad de La Plata teniendo ese propósito como tema principal", ha concluido el director de la RAE.

Por su parte, la reunión preparatoria que se celebra en Madrid los días 26 y 27 de mayo, reunirá a 288 participantes de 18 países, con un total de 95 ponencias repartidas en ambos días con cinco sesiones públicas: 'Lenguaje jurídico y administrativo'; 'Terminología, recursos lingüísticos y comunicación especializada'; 'Formación académica y profesional'; 'Inteligencia artificial y tecnología del lenguaje', y 'Accesibilidad cognitiva y lectura fácil'. La clausura tendrá lugar el miércoles 27 de mayo a las 19:00 horas, con la intervención de Muñoz Machado y del presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael F. Oteriño.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio G. Torres, ha sido el encargado de dar a conocer los detalles sobre la sede que acogerá la III Convención y ha explicado que La Plata reunirá a diversos representantes de la Red en diferentes espacios de la ciudad a principios de octubre.

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL LENGUAJE CLARO

Entre las novedades anunciadas en materia de lenguaje claro y accesible, Muñoz Machado ha explicado que "la aceleración de esta respuesta arrancó en 2014 con un 'Diccionario panhispánico del español jurídico', que trataba de abrir un camino hacia ese reto". En este sentido, ha presentado el 'Glosario panhispánico de términos jurídicos', elaborado por la RAE y la ASALE y editado por Espasa, que recoge aproximadamente 1.500 lemas seleccionados y adaptados en lenguaje claro a partir del diccionario original, con definiciones simplificadas, explicación de latinismos y eliminación de tecnicismos innecesarios.

Este glosario es el primero de una colección en la que se integrarán otros dedicados al lenguaje especializado, como el 'Glosario de términos de medicina' (con la Real Academia Nacional de Medicina), el 'Glosario de términos de IA', el 'Glosario de geopolítica' (con el CESEDEN), el 'Glosario de seguros' (con Fundación MAPFRE) o el 'Glosario de arbitraje' (con la Cámara de Comercio de España), además de otros previstos sobre banca y finanzas, economía, derecho parlamentario, competencia, consumo, medioambiente o deporte. "La intención es dividir en obras más pequeñas aquellos lenguajes especializados que hacen más difícil la comprensión para los ciudadanos", ha afirmado el director de la RAE.

Muñoz Machado ha destacado asimismo la elaboración del 'Diccionario fácil de la lengua española', preparado en términos de lectura fácil y dirigido a personas con dificultades de comprensión lectora, que se acompañará de imágenes y definiciones sencillas en colaboración con Plena Inclusión, Fundación ONCE y FundéuRAE. La RAE trabaja también en un 'Diccionario esencial en lenguaje claro', con entre 6.000 y 7.000 palabras de uso común.

Durante la apertura, el director de la RAE también se ha referido a la 'Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible' (2024) y al primer Diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines de la RAE, así como a diversas iniciativas de formación y capacitación, entre las que se cuentan cursos, cátedras y másteres en lenguaje claro.