La Real Fábrica de Tapices restaura un tapiz del siglo XVII de Geraert Peemans, un "reto" por su estado de conservación

La intervención de `Aureliano herido a las puertas de Palmira , que data del siglo XVII, ha significado un gran reto para la RFT, debido a su comprometido estado de conservación - REAL FÁBRICA DE TAPICES

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Fábrica de Tapices ha presentado en el Jockey Club de Buenos Aires (Argentina) la restauración de un tapiz de su colección, 'Aureliano herido a las puertas de Palmira', obra del maestro Geraert Peemans, tejida en el siglo XVII, según los cartones de Justus van Egmont.

Este proyecto, según la institución, ha significado un gran reto debido al comprometido estado de conservación en el que llegó el tapiz a sus instalaciones, sobre todo, por la "gran complejidad" de todos los procesos que tuvieron que ejecutarse para conseguir su estabilización, enmarcados en los criterios internacionales de la conservación y restauración de bienes culturales muebles y que siguen los principios generales de mínima intervención, reversibilidad de las actuaciones y respeto al original, entre otros.

Los principales daños que presentaba el tapiz eran suciedad superficial, deterioros estructurales, deformaciones, intervenciones anteriores en forma de parches y retejidos, que han originado tensiones; así como, sistemas de suspensión y protección no apreciables. "La mayor dificultad en el proceso de restauración ha sido retirar el adhesivo de los parches", afirma la institución.

El equipo de la RFT ha llevado a cabo diferentes investigaciones, que han culminado con la aplicación de un tratamiento específico con enzimas. De esta manera, se ha logrado desnaturalizar el adhesivo, alterando características físicas como la rigidez de la zona y su poder adhesivo, lo que ha permitido eliminar una gran proporción de los parches.

Para finalizar el proceso de limpieza, se ha realizado un lavado acuoso en la instalación de grandes dimensiones de la RFT. Esta instalación utiliza un sistema por inmersión controlada, que minimiza los riesgos propios de lavado y garantiza la completa eliminación de la suciedad depositada por medio de un tensioactivo de calidad farmacéutica y origen natural.

Posteriormente, se ha realizado la consolidación de las zonas más comprometidas, el forrado y la adecuación a un sistema de suspensión del tapiz que no lo dañe.

UN TAPIZ CON UNA COMPOSICIÓN DENSA

El tapiz, que pertenece a la serie 'Historia de Zenobia, reina de Palmira', representa el asedio de la ciudad de Palmira que concluirá con el rendimiento de ésta y el final del reinado de Zenobia. Tras las sucesivas victorias sobre las tropas palmireñas, el emperador Aureliano llega a las murallas de la capital siria. Una vez aquí, se siente cansado por la guerra e inseguro del resultado del asedio, de manera que escribe a la reina una carta en la que le promete grandes honores y el respeto de los antiguos privilegios de los ciudadanos de Palmira a cambio de su rendición.

Zenobia, confiada en la ayuda que recibiría de los aliados persas, rechaza orgullosamente la propuesta. Las tropas persas son, sin embargo, interceptadas por el contingente romano y neutralizadas, por lo que la reina acabará huyendo de la ciudad e intentará cruzar el Éufrates antes de caer presa de las tropas del emperador.

Este paño concretamente representa visualmente el fragor de una encarnizada batalla, en la que los enemigos se enfrentan sin piedad. Un gran número de figuras entran en escena y forman una composición muy densa. El protagonista de la composición es el emperador Aureliano, que ocupa el primer plano en la parte derecha del campo del tapiz. Vestido con coraza metálica y capa, es representado a punto de desplomarse por la herida de una flecha que le ha atravesado el muslo izquierdo. Un soldado se apresta a sujetarle para que no caiga como su montura. Una alegoría de la Victoria alarga hacia él una segunda corona de laurel, mientras que con la otra mano ofrece una palma.